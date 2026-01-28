Contrarreloj, Gobierno intenta abrochar avances legislativos al cierre del periodo

La postergación de la Sala Cuna Universal delató que son varios los proyectos clave para la Administración del Presidente Gabriel Boric que están teniendo un desenlace difícil en el cierre de este periodo legislativo, previo al receso de febrero.

Iniciativas como el Financiamiento de la Educación Superior (FES), la reforma al sistema político, el proyecto de aborto, entre otros, están quedando postergados para marzo, cuando asumirá el Gobierno de José Antonio Kast.

"Tenemos ahora la tarea de ver cómo hacer para que la última semana del período legislativo, que es la primera semana de marzo, avanzar lo más posible, porque tenemos muchos proyectos: el sistema de nombramiento (de jueces), el proyecto de inteligencia, (reforma al) sistema político; o sea, se han acumulado hartas iniciativas y nuestro gobierno, ustedes saben, está trabajando día y noche", señaló la vocera Camila Vallejo.

"Ustedes han visto a la ministra Macarena Lobos que no se dedica a otra cosa que sacar las iniciativas legislativas. O sea, está todo el tiempo en eso mientras, lamentablemente, otros se piden permisos constitucionales", afirmó.

Uno de las principales iniciativas es la reforma al sistema político, y el propio Gobierno aplazó para marzo, porque ayer le quitó la urgencia de discusión inmediata.

La idea del Ejecutivo es armar una mesa de trabajo durante febrero para votar la norma de inmediato iniciado marzo, bajo el argumento de que existen indicaciones que terminaban desnaturalizando el proyecto.

No obstante, lo anterior le valió críticas tanto de la oposición como del mismo oficialismo.

El diputado republicano José Carlos Meza opinó que lo ocurrido "habla del fracaso del Gobierno para ordenar sus propias filas, porque en la Comisión de Gobierno estábamos dispuestos a tramitar y votar este proyecto, pero fueron los parlamentarios de izquierda los que no iban a dar sus votos a favor, y por eso el Presidente Boric retiró la urgencia y está buscando otros caminos para encontrar puntos de encuentro, aquí en las postrimerías de su gobierno".

El senador Alfonso de Urresti (PS) manifestó "profunda decepción. Llevamos todo un año trabajando el sistema político. Aquí creo que ha faltado convicción, voluntad por parte del Ejecutivo de llevar adelante esta iniciativa. Le faltó decisión de avanzar, hacer un entendimiento con los grandes partidos, con los partidos que tienen representación".