Denuncian persecución política tras filtración de una "lista negra" en el MOP Coquimbo

Una controversia afecta a la Región de Coquimbo tras la filtración de una planilla de Excel que contiene apelativos despectivos y clasificaciones políticas dirigidas a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

El documento, tildado por la oposición como una "lista negra", fue enviado presuntamente por error como archivo adjunto en un correo masivo destinado a más de 100 trabajadores del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

El archivo incluye descripciones agraviantes y sesgadas como "zurda pero buena,nefasto,el más zurdo de todos" y "malo para la pega".

Además de las etiquetas ideológicas, la planilla sugería reemplazos vinculados al actual oficialismo para cargos ocupados por funcionarios que, en varios casos, contaban con buenas calificaciones profesionales.

Reacciones políticas

Parlamentarios de la zona manifestaron un rechazo transversal ante lo que consideran un acto de persecución.

El senador Daniel Núñez (Partido Comunista) calificó el hecho como "gravísimo" y remarcó que "jamás el Estado de Chile tiene como política discriminar a un trabajador o una trabajadora por su pensamiento".

Por su parte, la diputada Carolina Tello (PC) advirtió que, "si se confirma que se están clasificando funcionarios públicos por su pensamiento político y que esa información se utilizó para tomar decisiones laborales, podríamos estar frente a un caso de persecución política en el Estado".

"El servicio público no puede funcionar con listas ideológicas ni con etiquetas sobre las personas", agregó la legisladora.

Respuesta del Gobierno

Desde el Ejecutivo, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, condenó los hechos y aclaró que el documento no es oficial ni pertenece a los procesos de gestión del MOP.

"La Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de la Región de Coquimbo aclaró que este documento no tenía origen en su cartera ni forma parte de sus procesos administrativos internos de gestión o de evaluación de personal", declaró la vocera del Ejecutivo.

Sedini informó que "el Serviu instruyó un sumario administrativo y estamos dispuestos a colaborar en cualquier procedimiento para esclarecer estos hechos y, evidentemente, esta no es la forma como Gobierno de hacer ningún tipo de documento".

"Lo condenamos, pero, como bien se dijo desde la institución, esto no tiene origen en la cartera y se instruyó el sumario correspondiente", concluyó la ministra.