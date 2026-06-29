Ejecutivo se querelló contra sujeto que intentó arrollar a carabinero tras robar auto en Maipú

El Gobierno presentó una querella contra el sujeto que, tras robar un vehículo en el Mall Arauco Maipú, intentó atropellar a un carabinero durante la resultante persecución policial.

La decisión fue confirmada por la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, a través de redes sociales, tras el procedimiento ocurrido durante la noche del sábado.

"Como Ministerio de Seguridad Pública presentamos una querella por homicidio frustrado contra un carabinero tras el grave ataque ocurrido en San Bernardo", posteó.

"Atentar contra quienes resguardan la seguridad de todos es una agresión que no podemos aceptar ni normalizar", agregó.

"Seguiremos ejerciendo todas las acciones legales para perseguir a los responsables y respaldar la labor de nuestras policías", concluyó Giannini.

Los hechos ocurrieron cuando el imputado, de 23 años y chileno, sustrajo el móvil desde el mentado centro comercial. Posteriormente, fue seguido por patrullas policiales gracias a que la propietaria del automóvil activó el sistema de posicionamiento global (GPS).

El seguimiento culminó en San Bernardo, donde el antisocial desobedeció las señales de detención y, al verse acorralado, aceleró hacia uno de los carabineros que participaba en el operativo de cierre.

Ello provocó que el policía afectado hiciera uso de su arma de servicio para neutralizar el avance del vehículo y aprehender al sujeto.