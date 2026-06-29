Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago3.0°
Humedad64%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Gobierno

Ejecutivo se querelló contra sujeto que intentó arrollar a carabinero tras robar auto en Maipú

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los hechos ocurrieron la noche del sábado, cuando el antisocial sustrajo el móvil desde el Mall Arauco de la comuna.

Ello motivó una persecución policial que culminó en San Bernardo, donde el policía afectado hizo uso de su arma de servicio.

Ejecutivo se querelló contra sujeto que intentó arrollar a carabinero tras robar auto en Maipú
 ATON (referencial)

La acción judicial fue informada por la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, en redes sociales.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Gobierno presentó una querella contra el sujeto que, tras robar un vehículo en el Mall Arauco Maipú, intentó atropellar a un carabinero durante la resultante persecución policial.

La decisión fue confirmada por la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, a través de redes sociales, tras el procedimiento ocurrido durante la noche del sábado.

"Como Ministerio de Seguridad Pública presentamos una querella por homicidio frustrado contra un carabinero tras el grave ataque ocurrido en San Bernardo", posteó.

"Atentar contra quienes resguardan la seguridad de todos es una agresión que no podemos aceptar ni normalizar", agregó.

"Seguiremos ejerciendo todas las acciones legales para perseguir a los responsables y respaldar la labor de nuestras policías", concluyó Giannini.

Los hechos ocurrieron cuando el imputado, de 23 años y chileno, sustrajo el móvil desde el mentado centro comercial. Posteriormente, fue seguido por patrullas policiales gracias a que la propietaria del automóvil activó el sistema de posicionamiento global (GPS).

El seguimiento culminó en San Bernardo, donde el antisocial desobedeció las señales de detención y, al verse acorralado, aceleró hacia uno de los carabineros que participaba en el operativo de cierre.

Ello provocó que el policía afectado hiciera uso de su arma de servicio para neutralizar el avance del vehículo y aprehender al sujeto. 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada