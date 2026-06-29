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Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Delincuente intentó atropellar a carabinero tras robar auto en Mall Arauco Maipú

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Un joven de 23 años fue capturado en San Bernardo tras una huida que atravesó cuatro comunas capitalinas.

El operativo se activó gracias a que la dueña del vehículo sustraído utilizó el GPS para dar el aviso.

Delincuente intentó atropellar a carabinero tras robar auto en Mall Arauco Maipú
 ATON (referencial)

Durante el escape, el sospechoso aceleró contra un uniformado, obligándolo a utilizar su arma de reglamento.

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Una persecución policial que recorrió gran parte de la zona sur de la Región Metropolitana culminó con disparos y un sujeto de 23 años detenido.

El incidente comenzó en los estacionamientos del Mall Arauco Maipú, donde un vehículo fue sustraído.

El procedimiento logró concretarse gracias a que la propietaria del automóvil activó el sistema de posicionamiento global (GPS), permitiendo a las unidades policiales iniciar un seguimiento controlado en tiempo real.

"Gracias a la oportuna denuncia de la víctima se realizaron las coordinaciones, lo que derivó en un seguimiento controlado con apoyo aéreo y de distintos medios especializados, logrando la detención en San Bernardo", informó el teniente coronel Sergio Rodríguez, de la Prefectura Maipú de Carabineros.

El seguimiento se tornó peligroso cuando el sospechoso desobedeció las señales de detención y, al verse acorralado, aceleró hacia uno de los carabineros que participaba en el operativo de cierre.

Ante el riesgo inminente de atropello, el uniformado hizo uso de su arma de servicio para neutralizar el avance del móvil y proteger su vida.

"Los delincuentes recorrieron varias comunas de Santiago, entre ellas La Granja, El Bosque, Puente Alto, siendo detenido finalmente en San Bernando", destacó el teniente coronel Rodríguez, que dio cuenta también que "la denuncia oportuna por parte de la víctima permitió la coordinación a través de la central de comunicaciones y posterior detención de esta persona".

A pesar de que el detenido no contaba con antecedentes penales previos, las autoridades confirmaron que ya estaba bajo la lupa de la justicia. Actualmente, figura como sujeto de interés en indagatorias por robos similares en San Bernardo y Puente Alto.

El imputado enfrentará cargos por receptación de vehículo motorizado y homicidio frustrado a carabinero en acto de servicio.

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