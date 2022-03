El Gobierno, parte querellante, no se opuso a libertad de acusado de quemar furgón de Carabineros

El Gobierno de Gabriel Boric no se opuso a la libertad otorgada por los tribunales a Nicolás Piña Palomera (35 años), el ingeniero comercial de profesión que enfrentará un juicio como imputado por homicidio frustrado contra un carabinero al haber lanzado una bomba molotov a un vehículo policial y que engrosa el listado de los llamados "presos del estallido social".

El Ministerio del Interior, que mantiene en este caso la querella por Ley de Seguridad Interior del Estado -interpuesta por la Administración de Sebastián Piñera-, no secundó al Ministerio Público ni al Consejo de Defensa del Estado (CDE) -las otras partes acusadoras-, que intentaron evitar la salida de la cárcel, según recapitula La Tercera.

Todo ocurrió esta semana. El martes, ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago iba a tener lugar la audiencia de preparación de juicio oral contra Piña Palomera. Sin embargo, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y el CDE solicitaron reagendar la instancia en que se revisarán las pruebas que presentarán en el proceso. Aquello fue aprovechado por la defensa -representada por los abogados Fernando Monsalve, Carolina Cubillos y Karina Fernández-, que pidió modificar la medida cautelar de prisión preventiva que le fue decretada el 13 de febrero del 2021.

Tanto el CDE como la Fiscalía se opusieron, dado que -dijo el fiscal Hugo Saldías- "no han variado los antecedentes por los cuales se decretó en su oportunidad prisión preventiva". El persecutor, al buscar el apoyo de Interior -tal como había ocurrido el 4 de enero pasado, cuando se discutió lo mismo- vio un cambio de postura.

"Nada que agregar por esta parte querellante", pronunció el abogado del Gobierno. "Dijo que no tenía nada que agregar, así que lo entendemos así", planteó el juez de Garantía ante la insistencia de la defensa de Palomera, que había pedido que el representante de Interior aclarase si oponía o no a modificar la cautelar.

El Juzgado concedió la libertad, ante lo cual la Fiscalía y el CDE apelaron verbalmente. Interior, por su parte, no se hizo parte de la acción y tampoco se presentó en los alegatos que tuvieron lugar la mañana de este jueves en la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. El tribunal de alzada confirmó la resolución.

Piña Palomera podrá salir de la cárcel, mientras que se mantiene la prohibición de salir del país y la medida de presentarse periódicamente ante un juez.

FISCALÍA PIDE 23 AÑOS DE CÁRCEL

De todos modos, enfrentará el juicio en el que la Fiscalía pide 23 años de cárcel por homicidio frustrado. Los hechos se remontan al 12 de febrero del 2021, otro de los viernes de manifestaciones y hechos de violencia que se sucedieron tras el estallido social de octubre del 2019.

Ese día, el imputado, "cubierto por una capa plástica hecha con bolsas de basura, con máscara antigases y antiparras, lanzó una bomba incendiaria -comúnmente denominadas Molotov- hacia el interior del furgón policial", en el que había seis carabineros, relata la acusación presentada por la Fiscalía.

La jornada siguiente fue formalizado. Desde esa fecha estuvo en el penal Santiago 1. De hecho, fue el interno que visitó el Gabriel Boric, el 30 de julio del 2021, actividad en la que el entonces candidato fue agredido. Y tras la cual el propio acusado interpuso un recurso de amparo contra Boric alegando que, "sin mediar consulta ni solicitud", Gendarmería lo "forzó" a dejar el lugar donde estaba para ir a "conversar con los visitantes".

Sobre el cambio de criterio de litigación de Interior, según La Tercera -que cita "fuentes del Gobierno"-, si hay personas privadas de libertad desde hace más de un año, la instrucción es procurar no tener una postura que les impida salir.

El objetivo es que La Moneda no sea impedimento, considerando que la prisión preventiva no puede ser una pena anticipada, y sobre todo casos de imputados que no habían sido incriminadas antes y, como en el caso de Piña Palomera, no registraban antecedentes penales.