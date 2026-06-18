En su día 100, el Gobierno intenta instalar que ya "Chile se siente diferente"

Al cumplir sus primeros 100 días en el poder, el Gobierno de José Antonio Kast realizó un despliegue comunicacional bajo la consigna "Chile se siente diferente".

A través de las redes sociales de distintos ministerios, el Ejecutivo difundió mensajes propagandísticos como "se siente que éste es el momento de Chile,se siente que los números están cambiando" y "se siente un Chile que sale adelante".

En un documento consolidado (ver archivo adjunto), resaltó dentro de sus principales logros el haber expulsado a 635 migrantes y haber recaudado casi 60 mil millones de pesos adeudados por CAE, junto con aumentar la inversión y disminuir los delitos en el país.

Los señalados avances están divididos en cinco temáticas: economía, seguridad, migración, social y "Gobierno Presente".

Economía

En el ámbito económico el Gobierno destaca, entre otros hitos, un aumento de 183 por ciento en la recaudación de la deuda del CAE (en comparación con enero-mayo de 2025), con un total de 59 mil 225 millones de pesos

Asimismo, resalta que la inversión ingresada al SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) llegó a los 22 mil 819 millones de dólares en los primeros tres meses de mandato.

De esa cifra, 16 mil 311 millones ya fueron aprobados: "Más que 2014, 2018 y 2022 juntos", destaca el texto.

El Ejecutivo también calificó como un "hito" que su megarreforma fuese aprobada en la Cámara y esté actualmente en su segundo trámite legislativo en el Senado, donde ya contó con el visto bueno de la Comisión de Hacienda.

Por último, resaltó el ingreso de indicaciones al proyecto de Sala Cuna; la auditoría hecha al Gobierno anterior -que detectó alertas de riesgo fiscal por más de 9.200 millones de dólares, sostiene el documento-; el despacho a ley del reajuste al salario mínimo; el recorte fiscal de 3 por ciento en cada Ministerio; y el plan Chile Sale Adelante, que paralizó las tarifas del transporte público y de la parafina frente al alza de combustibles; entre otros.

Seguridad

En esta área, el Ejecutivo destacó una baja del 11,7 por ciento de los homicidios y femicidios entre el 16 de marzo y el 7 de junio, comparados con el mismo período del año anterior.

Además, según el documento, las violaciones y los delitos sexuales cayeron un 27,1 por ciento, mientras que los robos con violencia o intimidación también lo hicieron en 25,5 puntos.



El Gobierno también catalogó como logro el decomiso de 108 toneladas de droga en operativos; el ingreso del proyecto del Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades al Congreso; el despacho a ley de "Escuelas Protegidas"; los procedimientos policiales efectuados en distintas zonas del país, como Temucuicui; y el traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública; entre otros.

Migración

En migración, La Moneda destacó haber expulsado 635 migrantes irregulares entre el 11 de marzo al 16 de junio, además de haber disminuido en 35,8 por ciento los ingresos por pasos no habilitados, y registrar un alza de 64,1 por ciento en las salidas voluntarias del país.

Además, resaltó el Plan Escudo Fronterizo y la construcción de la zanja limítrofe, junto con haber designado a un comisionado presidencial para la Macrozona Norte, entre otros.

Social

En materia social, subrayó que el 99,9 por ciento de los pacientes con alerta oncológica fueron contactados y vinculados; resaltó el anuncio de bono de 30 mil pesos por hijo de entre 0 a 13 años para el 80 por ciento más vulnerable de la población; la destinación de 700 millones de pesos para las zonas afectadas por los incendios -Fondo "Recuperando Chile"-; y que 1,6 millones de pensionados recibirán el Bono Invierno.

Además, destacó que 60,3 por ciento de los subsidios fueron entregados en Valparaíso y 56 por ciento en Biobío y Ñuble tras los siniestros, entre otros logros.

"Gobierno Presente"

En este último punto, el Gobierno resaltó el Presidente Kast haya "recorrido Chile y conversado de frente con los vecinos" en las siete ediciones de la actividad "Presidente Presente" realizadas entre Arica y Coyhaique.