El ex diputado del PPD Víctor Barrueto comentó en El Primer Café el fracaso de la acusación constitucional contra Marcela Cubillos, sosteniendo que el problema no es el tono de la titular de Educación. "El problema de la ministra es que no era ministra de Educación de Chile, que era lo que tenía que ser y aplicar una reforma, era una ministra que era una especie de ministra de propaganda", aseveró.

