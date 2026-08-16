Cadem: El 90% se manifestó de acuerdo con la salida de Natalia Duco del Mindep

Aprobación del Presidente José Antonio Kast alcanzó el 41% en la última edición de Plaza Pública Cadem, en la que también un 90% de los encuestados se manifestó de acuerdo con la salida de Natalia Duco del Ministerio del Deporte en medio de la polémica por el uso de un vehículo fiscal.

El sondeo mostró un aumento de dos puntos porcentuales respecto de la medición anterior, mientras que la desaprobación cayó unos cuatro puntos respecto a la anterior, marcando un 53%.

Respecto a temas de contingencia, el 90% se mostró de acuerdo con la salida de Natalia Duco de la cartera del Deporte y además se dio un amplio consenso respecto de los límites que deberían existir para el uso de vehículos pertenecientes al Estado.

Un 83% estuvo de acuerdo en que un vehículo fiscal "no puede utilizarse para asuntos personales, como ir al banco o al médico", así como un 91% con que tampoco se puede para "asistir a actividades sociales o celebraciones familiares y un 92% a favor de que no puede ser utilizado para "trasladarse a un lugar de vacaciones".

Plan Cancerbero

Por otro lado, un 93% de los encuestados se mostró de acuerdo con el denominado "Plan Cancerbero", mientras que un 70% aseguró conocer el traslado de internos de mayor peligrosidad hacia un penal de máxima seguridad en Talca.

Un 62% consideró que representa un cambio real en el sistema penitenciario y que tendrá consecuencias positivas sobre la seguridad. Esto percepción aumenta en determinados segmentos: en mayores de 55 años llega al 84% y entre quienes se identifican políticamente de derecha al 95%.

No obstante, la evaluación es más dividida cuando se consulta de manera general sobre las estrategias del Gobierno en materia de seguridad: Un 27% considera que el Ejecutivo está mostrando "un cambio claro en la forma de enfrentar la delincuencia" respecto a administraciones anteriores y un 33% estima que sí existe un cambio, pero resulta insuficiente, y un 38% considera que hasta ahora no se observan modificaciones significativas.