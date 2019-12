Chadwick enfrentó acusación constitucional: "Es injusta y me causa profundo dolor"

El ex ministro del Interior Andrés Chadwick enfrentó este martes en el Senado la acusación constitucional en su contra, con la que diputados de la oposición apuntan a su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estado de emergencia que se vivió en el país a mediados de octubre.

En una sesión especial, la Sala de la Cámara Alta -que actúa como jurado- escuchó las exposiciones de las partes y por último habló Chadwick, quien aseguró ser inocente de las imputaciones contenidos en los dos capítulos del libelo.

Los dos capítulos de la acusación. (Fuente: Senado)

"Nunca imaginé que mi última intervención en el Senado sería para dirigirme por una acusación constitucional que considero no sólo injusta, sino que me causa un profundo dolor en la esencia de mi ser y mi integridad", expresó.

"Quiero dirigirme en forma personal a este jurado: sólo espero que más allá de nuestras obvias y legítimas diferencias políticas, hayan podido ver en mi persona a una persona correcta, respetuosa de la ley y que siempre ha estado dispuesto a dialogar", agregó.

De esa manera, afirmó, "con el mayor respeto, con humildad, pero con una profunda convicción, que soy inocente de los cargos que se me han formulado", porque –sostuvo- "jamás, en el ejercicio de mi cargo, he realizado o he dejado de realizar ninguna acción para permitir el abuso o la violación de los DDHH".

En ese marco, "lamento y condeno los heridos y la existencia de casos de violación de DDHH, como también lamento lo ocurrido con aquellas personas que han sido gravemente dañadas en sus actividades laborales. Los lamento y condeno por igual", apuntó, precisando además que "todos los actos ilícitos, abusos o violaciones de DDHH están siendo investigados por la Justicia y con sumarios internos. No nos apresuremos".

Asimismo, reconoció que "asumí mi responsabilidad política el viernes 25 de octubre, porque ese día le presenté mi renuncia al Presidente de la República y le dije que ya no era un colaborador útil en la tarea de velar por el orden público ni menos aún en la tarea indispensable que era iniciar una nueva etapa para abordar la crisis". Su salida del Gobierno, finalmente, ocurrió el lunes 28 de ese mes.

De parte del Gobierno sólo estuvieron presentes, en la mañana, el ministro Jaime Mañalich (Salud) y, en la tarde, el ministro Felipe Ward (Segpres).

Comisión de diputados: "Es responsable político de violaciones a DDHH"

Durante la primera parte de la sesión expusieron los diputados de la comisión especial que formalizó ante el Senado la acusación, aprobada la semana pasada en la Cámara Baja: Marcos Ilabaca (PS), Gabriel Silber (DC) y Gabriel Boric (CS).

Ilabaca comenzó apuntando que el texto está basado "en graves y acreditados hechos sobre violaciones de DDHH que pudieron evitarse", y aprovechó de enviar un recado a su compañero de filas, senador José Miguel Insulza, quien ha declarado sentirse incómodo con la acusación contra Chadwick: "Esperamos que esté a la altura".

"El ex ministro Andrés Chadwick es responsable político de las violaciones a los Derechos Humanos, en su calidad de ex ministro del Interior (...) quien fuera responsable de la seguridad pública no realizó las acciones necesarias para evitar la pérdida de vidas, los cuerpos heridos, los ojos dañados y las familias destrozadas, y debe, por ende, responder políticamente ante estos actos", complementó Boric.

Defensa sostiene que la acusación "no dice relación con la realidad"

Posteriormente expuso la defensa de su Chadwick, su abogado Luis Hermosilla, quien enfatizó que "la afectación de derechos que se pretende levantar por los acusadores no dice relación con la realidad" y refirió algunos hechos acusados durante la crisis social que "no son verdad".

Aseguró que el Ejecutivo, durante el tiempo de Chadwick como ministro y después de su salida, ha "tomado todas las medidas que corresponden" ante las acusaciones por DDHH, y planteó que en Carabineros, la institución más apuntada por estos casos, "hay una crisis estructural" respecto a la "subordinación al poder civil", que escapa a la mera responsabilidad de Chadwick: "Ese problema es de fondo".

Luego de ello fue el turno de las dúplicas de los diputados acusadores, con Ilabaca insistiendo que Chadwick tuvo "excesiva pasividad no desarrollando ninguna acción para limitar el actuar de Carabineros en vulneración a los protocolos, a la ley, a la Constitución y a los tratados de DDHH vigentes en nuestro país y del propio Hermosilla".

Silber emplazó que le corresponde "la responsabilidad política" Chadwick, ya que "desde el 18 de octubre se dejó sin ejecutar la ley, los mismos protocolos, instrucciones y las acciones que el propio ministro sí tenía conocimiento que podía hacer" para evitar abusos de las fuerzas de seguridad.

Los diputados Ilabaca (PS), Silber (DC) y Boric (CS) expusieron la acusación en el Senado. (Foto:ATON)

Boric dice que buscan "justicia"

Boric, quien en sus exposiciones descartó un intento de "revanchismo", planteó tras la sesión que "lo que estamos buscando es que haya justicia y no impunidad respecto a las graves violaciones a los DDHH que han sucedido en Chile en las últimas semanas y en particular en el estado de emergencia, cuando Andrés Chadwick ejercía el cargo de responsabilidad que le correspondía".

"El pueblo no nos va a perdonar si hay impunidad política, y tiene que haber responsables, y no se trata de las características personales, de las virtudes o defectos de él, sino de su responsabilidad constitucional", añadió.

La duda sobre Insulza, quien descarta estar "complicado"

Para que prospere el libelo, se necesitan 22 votos y la oposición cuenta con 23, pero algunos puntos a tomar en cuenta son que Jorge Pizarro (DC) tiene un viaje programado porque encabeza el Parlatino y no estará en la votación, y la otra es sobre Insulza, quien es cercano a Chadwick.

Consultado por Cooperativa, el senador socialista, quien incluso fue aludido por Ilabaca, aseguró que "yo tengo mi juicio formado con lo que tengo hasta ahora, voy a escuchar los demás alegatos que faltan y mañana comunicaré mi decisión como todos los demás senadores. No tengo ningún problema personal, no me complica. No voy a dar ninguna clave de lo que pienso hacer".

La acusación se votará este miércoles en una nueva sesión especial, en la que cada senador tendrá 15 minutos para dar fundamentar si la aprueba o rechaza.