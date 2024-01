Diputado Evópoli: "La acusación constitucional fue un autogol"

La oposición sigue lamentando el duro revés que sufrió esta semana en la Cámara de Diputadas y Diputados: fracasó la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), el quinto secretario de Estado de la administración de Gabriel Boric que pasa por este proceso sin lograr su destitución.

Ante este negativo resultado, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) aseguró que "la acusación constitucional fue un autogol para la oposición. Fue darle, por segunda vez en menos de un mes (tras el triunfo del En Contra en el plebiscito constitucional), un triunfo al gobierno. Era innecesario".

"Era una crónica de una muerte anunciada. La acusación nunca contó con los votos de personas ajenas a Chile Vamos, el Partido Republicano y el mundo socialcristiano que la apoyó y la redactó", lamentó el parlamentario en entrevista publicada este sábado por La Tercera.

El diputado Evópoli, único partido de Chile Vamos que no firmó la presentación de esta acusación, explicó que aunque "creíamos que había que ir al fondo y discutir lo relevante, que es la responsabilidad política del ministro Montes", existió una "desprolijidad y falta de experiencia que hicieron que, además de no tener los votos, se construyera un texto que no estaba a la altura de las circunstancias".

"Entendiendo que las acusaciones constitucionales son en sede política, lo primero es garantizar la concurrencia de los votos de la mitad más uno. Lamentablemente, quienes impulsaron la acusación no fueron capaces de generar adhesión en el centro. Ir constantemente en amenazas de acusaciones constitucionales, finalmente lo que se logra es que se cohesione a los parlamentarios que hoy día dicen apoyar al Presidente Gabriel Boric", puntualizó Undurraga.

"FALTA MÁS CLARIDAD Y CONTUNDENCIA EN EL MENSAJE"

En cuanto a la autocrítica de la oposición por esta fallida acusación, Undurraga llamó a su sector a "tomar mayores recaudos hacia adelante en estas materias", dado que "ha faltado más claridad y contundencia en el mensaje y en la propuesta".

De todas maneras, el jefe de bancada de su partido afirmó al medio antes citado que este resultado "vuelve a corroborar lo que hemos sostenido desde la oposición, que a pesar de que el gobierno nos acusa de obstruccionistas, en la práctica La Moneda tiene mayoría en la Cámara".

Finalmente, al ser consultado por una posible nueva acusación constitucional a futuro, Unudrraga alertó que "claramente no es la fórmula que está teniendo resultados", ya que "si no cuentas con los votos, se hace infructuosa y se cohesiona al gobierno y sus fuerzas, y se divide la oposición".

"La prueba es que, pese a que los socialistas estuvieron pidiendo la revisión de la permanencia de Montes, bastó con que presentáramos la acusación para que todos cerraran filas", puntualizó Undurraga, que cerró indicando que aunque las acusaciones son un "instrumento legítimo, para volver a presentarlo tienen que haber causales que le hagan sentido no solo a Chile Vamos y Republicanos, sino que a parte de los parlamentarios que hoy día apoyan el gobierno".

"Si no es así, no van llegar a ninguna parte. Es un recurso que está mal utilizado. Las acusaciones pueden ser usadas, pero usarlas por usarlas no tiene ningún sentido", afirmó.