Diputados y senadores oficialistas participaron en cena de desagravio a exsubsecretario de Hacienda

Diputados y senadores oficialistas participaron en una cena de desagravio para el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, que dejó el cargo tras dar positivo en un test de drogas, resultado que ha cuestionado.

Rodríguez sostuvo que quiere "que al Gobierno le vaya bien y quiero que la verdad se conozca. Una cosa no exige renunciar a la otra (...) una injusticia puede cambiar un camino, pero no define una vida".

El encuentro, organizado por la Fundación P!ensa, contó con la asistencia de los senadores Javier Macaya (UDI), Arturo Squella (Republicanos), Andrés Longton (RN), Camila Flores (RN) y Cristián Vial (Independiente); y de los diputados Cristián Mella (DC), Luis Pardo (RN), Catalina Del Real (RN), Constanza Hube (UDI), además de Paz Charpentier, Felipe Ross, Stephanie Jéldrez, Luis Fernando Sánchez, Benjamín Moreno, Alejandro Riquelme, Sebastián Cristoffanini y Javiera Rodríguez (todos del Partido Republicano).