Figueroa (PC) pidió no "chacrear" institucionalidad política por relación Tohá-Marcel

Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, abordó esta mañana en Cooperativa la presentación de la UDI ante Contraloría por las alusiones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, a Evelyn Matthei, tras revelarse su relación con Carolina Tohá, y apuntó a no transformar la institucionalidad en "una chacra".

Este fin de semana, la candidata presidencial del PPD confesó que mantiene una relación sentimental con el secretario de Estado en una entrevista con La Tercera.

La situación motivó las reacciones de la derecha y la presentación ante el ente contralor de la UDI de seis situaciones en las que Marcel habría criticado a la abanderada presidencial de Chile Vamos. Esto, sumado al requerimiento presentado por hace unas semanas, en la que acusaron una "operación orquestada" por parte de distintos secretarios de Estado.

Con este contexto, la secretaria general del PC aseveró en El Primer Café que "no podemos transformar el uso de la institucionalidad en una chacra. Si uno pretende resguardar la prescindencia, me parece absolutamente legítimo, pero eso tiene que ser respecto de políticas de Estado".

En ese sentido, afirmó que "lo que tenemos hoy, como dato de realidad, es que la acción política y el debate sobre políticas públicas, y particularmente lo que le compete a Hacienda respecto al presupuesto, ha estado en línea con la garantía de Estado. Eso lo ha reconocido hasta la propia derecha antes de esto".

"No me cabe en la cabeza que hagamos uso y abuso de la institucionalidad que tanto decimos querer defender. Si queremos poner a estatura el Estado, lo que no podemos hacer es chacrear las instituciones. Y esto es chacrear el debate", sostuvo.

Por su parte, el vicepresidente de Renovación Nacional, Pedro Pizarro, respaldó la decisión de la UDI e indicó que la parece "legítimo, o sea, si hay una duda, la institución está para eso. Contraloría está para ver si es que la persona está actuando dentro de sus atribuciones o no".

"Ha sido una herramienta utilizada por todos los sectores en algún momento y Contraloría tendrá que pronunciarse sobre los hechos, si vulnera o no el instructivo que ha dado sobre la materia", planteó.

Por su parte, el vicepresidente de Amarillos, Isidro Solís, manifestó que "tengo la impresión de que hasta el día de hoy no hay un conflicto de interés", sin embargo, reparó en las consecuencias para Marcel, que "de ahora en adelante, no va a ser mirado ni evaluado en la discusión política como el ministro de Hacienda, sino como el pololo de Carolina Tohá".

En tanto, la diputada e integrante del comité central del Frente Amplio, Emilia Schneider, calificó de "absurda" la acción de la UDI, apuntando a que "es claro que no hay un conflicto de interés, no hay antecedentes para ello, y si el Gobierno responde a dichos de Evelyn Matthei, es porque ella muchas veces miente o da cifras económicas erradas o falsas derechamente".