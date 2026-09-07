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Tópicos: País | Gobierno | Gabinete

Interior "acomoda" sueldo de estudiante de 19 años que ganaba casi dos millones de pesos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se trata de un estudiante de primer año de Periodismo de la Universidad de Los Andes contratado para manejo de redes sociales.

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Polémica ha generado la contratación de de un joven asesor en el Ministerio del Interior, que tiene un sueldo cercano a los dos millones de pesos mensuales con solo 19 años.

Se trata de Cristóbal Soto, estudiante de primer año de Periodismo en la Universidad de Los Andes, quien se desempeña como encargado de redes sociales y apoyo comunicacional de Interior.

Ante la controversia, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dijo que "en primer lugar, todas las personas que trabajan en el Ministerio del Interior son personas que llevan adelante el trabajo para el cual fueron convocados, contratados, con el mayor nivel de profesionalismo".

"Sin perjuicio de ello, en virtud de la polémica que se ha generado, puedo informa que esa circunstancia respecto del sueldo específico de este funcionario ya ha sido aclarado y lo vamos a acomodar de acuerdo a los años que corresponden, y eso es algo que no debiera ser parte de ninguna polémica", añadió el funcionario.

Esta situación ha generado roces en el oficialismo, ya que desde el Partido Republicano lo calificaron de indefendible y el diputado Benjamín Moreno había pedido una explicación por parte del Ejecutivo.

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