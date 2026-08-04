J.P. Rodríguez presentó nuevos exámenes negativos, mientras Hacienda busca a su reemplazante

El exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez presentó este martes nuevos peritajes toxicológicos de carácter privado para defender su honra tras su abrupta salida del Ejecutivo por un test de drogas institucional.

En su cruzada por revertir el resultado inicial del laboratorio Corthorn Health —y tras haber exigido una prueba de ADN al mechón de pelo analizado para descartar una manipulación o error muestral—, el abogado dio a conocer dos nuevos exámenes capilares realizados por los laboratorios de la Clínica Indisa y Fastest, los cuales resultaron negativos.

"Acabo de recibir dos nuevos exámenes de pelo (...) que dan cuenta de que lo que siempre he dicho es verdad: yo no consumo drogas. Mi objetivo siempre ha sido reivindicar mi nombre, mi reputación, mi honra y hoy día las pruebas son muy contundentes en orden a que siempre he dicho la verdad", aseveró la exautoridad, agregando que está "muy tranquilo".

Hacienda busca nuevo subsecretario

Mientras en el oficialismo se debate si existe espacio para una eventual reincorporación de Rodríguez tras los descargos presentados, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, encabeza la búsqueda de su sucesor definitivo.

El secretario de Estado se encuentra coordinando reuniones y evaluando una nómina de candidatos con el objetivo de elevar una recomendación al Presidente José Antonio Kast, nombramiento que en el Palacio de La Moneda prevén concretar antes de que finalice la semana.

Consultado sobre el proceso de sucesión y el aprecio profesional hacia su excolaborador, Quiroz optó por la cautela frente a las definiciones de nivel presidencial.

"Todos saben que tengo la mejor de las opiniones del subsecretario que tuvo que renunciar. Estamos buscando nombres y hay una decisión del Gobierno superior respecto de si el exsubsecretario Rodríguez vuelve a reincorporarse al Gobierno o no. No corresponde que yo exprese mis preferencias al respecto; lo que me corresponde como ministro de Hacienda es que estoy buscando subsecretario", afirmó el jefe de la billetera fiscal.