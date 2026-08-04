Filtran chats donde Squella sugiere que Pavez "pida perdón" a exsubsecretario de Hacienda

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, nuevamente está al centro de la polémica con el Gobierno, debido a la filtración de chats donde indica que corresponde al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, "pedir perdón" a Juan Pablo Rodríguez, quien fuera removido de la Subsecretaría de Hacienda tras arrojar positivo en el test de drogas realizazdo por La Moneda.

En un grupo que reúne a cerca de 200 personas que pertenecieron a la Fundación Jaime Guzmán, el senador escribió: "Muy grave el daño a Juan Pablo Rodríguez... Sería bueno que Máximo Pavez le pidiera perdón por el desdén frente al caso, por los trascendidos maliciosos que circulan contra JP, y por la irresponsabilidad frente a todo el proceso", dado que el exfuncionario presentó un contrarresultado la semana pasada.

"Por la irresponsabilidad de unos pocos, dejan a todo el Gobierno mal, impávido frente al daño que sufre un colaborador", añadió el parlamentario en otro mensaje.

Consultado al respecto este martes, el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, se limitó a defender el actuar de su subalterno en la remoción de Rodríguez: "El subsecretario Pavez aplicó las obligaciones que señala la Ley de Reajuste, en su artículo 110; se ajustó a los protocolos que al efecto determinó la Contraloría, y se hizo una licitación en función de normas técnicas que se adjudica un laboratorio".

"El subsecretario Pavez lo único que ha hecho es adoptar procedimientos en función de lo que mandata la ley, y el instructivo de la Contraloría", zanjó el jefe de gabinete.

Diputado Romero: "Para nadie es un misterio que existe molestia"

Desde el Partido Republicano, en tanto, el diputado Agustín Romero opinó en Cooperativa que "ha habido, a lo menos, una situación un tanto errática, extraña, respecto al subsecretario Rodríguez".

"Ayer mismo vimos otro reportaje sobre el mismo laboratorio, de otra autoridad con el mismo problema. El subsecretario Rodríguez dio una entrevista muy larga el domingo donde dio sus razones, que son bastante lógicas. O sea, una persona consumidora de drogas no se somete al escarnio de hacerse exámenes públicos con altos estándares para exponerse a que eventualmente pudiera salir con algún tipo de droga", argumentó en El Primer Café.

Según Romero, "obviamente estamos viendo una situación de un falso positivo, un error que es posible (...) Entonces, el gran tema de fondo es cómo protegemos a las personas, porque acá hay un ser humano que tuvo la vocación de entregarse para trabajar al Gobierno, y resulta que después de este episodio salió absolutamente trasquilado".

En cuanto al contexto en que Squella hizo sus descargos, el diputado insistió en que "es un chat privado, donde se exponen normalmente ciertas cosas con algo de pasión o vehemencia... Pero creo que para nadie es un misterio que existe incomodidad y molestia. Creemos que, independiente de que el estándar que aplicó el Gobierno es lo que corresponde hacer cuando una autoridad aparece con algún tipo de reparo (...), las personas afectadas tienen todo el derecho a salir adelante y vindicar su imagen".