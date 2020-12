Mario Desbordes vive sus últimas horas en el Gobierno

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, conversó esta tarde con el Presidente Sebastián Piñera y en la cita quedó zanjada su salida del Gobierno, que se concretará mañana viernes.

La buena evaluación ciudadana del ex timonel de RN y su opción cierta como carta oficialista para competir en las próximas elecciones presidenciales hacían seguro, hace meses, que su presencia en el gabinete no sería demasiado extensa.

Sin embargo, en las últimas semanas los plazos se acortaron dramáticamente: si en un principio se hablaba de su salida en marzo, luego se dio enero como fecha tentativa, y ya hace dos días había trascendido que su partida era inminente y se concretaría antes del fin de semana.

Según relataron conocedores del encuentro de este jueves con Piñera, éste se desarrolló "en buenos términos". Luego de la cita, Desbordes empezó a sacar algunas de sus cosas de las dependencias ministeriales, para posteriormente acudir a su última actividad oficial como secretario de Estado.

Esta corresponde al acto de graduación de oficiales de la Escuela Militar, ciclo de ceremonias que quería cerrar antes de dejar Defensa.

Ahora...Mario Desbordes renunció al Ministerio de defensa, cuenta la @valegodoyb @Cooperativa — Paula Bravo C. (@paulabravoc) December 17, 2020

AHORA: Ministro Defensa ⁦@desbordes⁩ renuncia a su cargo para iniciar candidatura presidencial. Mañana se concretaría la salida del Gabinete, informa ⁦@valegodoyb⁩ en #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/9wthbnPdiQ — Mauricio Bustamante (@tv_mauricio) December 17, 2020

LA POSTURA DE PIÑERA: "ES UNA BUENA CARTA"

Como la salida de Desbordes era inminente, el Presidente Sebastián Piñera fue consultado al respecto esta mañana en "Mucho Gusto" de Mega.

"Todos sabemos que él tiene aspiraciones para encabezar la campaña de Renovación Nacional y eventualmente una candidatura presidencial. Lo hemos conversado muchas veces y el tema se va a resolver pronto", aseguraba temprano, catalogándolo como una "buena carta" y garantizando que apoyará "al candidato de Chile Vamos que tenga la mejor opción de poder continuar con una obra que, endentemos, está inconclusa".

DE DIPUTADO A OPCIÓN PRESIDENCIAL POST ESTALLIDO SOCIAL

A inicios de noviembre, el actual timonel de Renovación Nacional, Rafael Prohens, admitió en Cooperativa que Mario Desbordes "es el candidato" presidencial de la colectividad en miras a los comicios de 2021.

Tras el estallido social de octubre de 2019, el entonces diputado Desbordes ganó alta notoriedad pública al desmarcarse de los análisis mayoritarios de la derecha -que se centraron en condenar la violencia- y apuntar a las causas profundas de malestar social.

Un mes después, en noviembre de 2019, jugó un rol clave en el acuerdo político que abrió paso al proceso constituyente que, en octubre de 2020, tuvo un hito clave con el Plebiscito, en el que Desbordes fue un público partidario del Apuebo.

Su ingreso al gabinete de Sebastián Piñera como ministro de Defensa, en julio, lo llevó a renunciar públicamente -él mismo admitió- a su aspiración senatorial, pero durante luego su nombre comenzó a tomar fuerza como posible carta presidencial, lo que luego él mismo admitió.

"Yo no discuto que soy una buena alternativa presidencial dentro del partido y eso es lo que tendremos que evaluar (...) Y no lo descarto", decía el 31 de octubre.

Con el debido permiso del mundo tuitero, pero que @desbordes vuelva a la política, es como si el Profe Bielsa retornara a La Roja. Hermoso. — Camilo Morán (@camilomoran) December 17, 2020

REACCIONES POR SU "VUELTA A LA ESCENA POLÍTICA"

El diputado Camilo Morán, quien reemplazó a Desbordes en la Cámara Baja tras su llegada al gabinete, ha sido una de las principales voces que han abogado para que él tome la posta a fin de representar al partido en las próximas elecciones.

Tras confirmarse la decisión de quien será hasta mañana ministro de Defensa, Morán ocupó una llamativa analogía futbolística para destacarlo: "Que Desbordes vuelva a la política, es como si el Profe (Marcelo) Bielsa retornara a La Roja. Hermoso".

Desde la vereda de la oposición, el diputado independiente Pepe Auth (ex PPD) apuntó que "Desbordes vuelve a la escena política luego de 142 días en el Gobierno", período durante el cual -analizó- "perdió protagonismo él y RN, interrumpió por 4 meses y medio una carrera ascendente y clausuró de paso toda opción parlamentaria. Ahora veremos si a pesar de este malpaso mantiene su opción presidencial".

Hoy @desbordes vuelve a la escena política luego de 142 días en el Gobierno. Perdió protagonismo él y RN, interrumpió x 4 meses y medio una carrera ascendente y clausuró de paso toda opción parlamentaria. Ahora veremos si a pesar de este malpaso mantiene su opción presidencial — Pepe Auth (@pepe_auth) December 17, 2020

RUMORES SOBRE SALIDA DE SICHEL

Hay otros sectores en Chile Vamos que apuntan a la figura de Sebastián Sichel, ex ministro de Desarrollo Social, quien a inicios de junio salió del gabinete siendo el entonces secretario mejor evaluado -50 por ciento de aprobación-, para asumir como presidente del BancoEstado, con el objetivo de darle un sello más social.

Actualmente también se prevé que haga lo mismo que Desbordes, pero de momento ha evitado comentarlo.

"Es una decisión, como he dicho varias veces, que cuando lo decida, se lo informaré primero a mi familia, a mi madre y luego a los medios de comunicación. Esa decisión aún no está tomada", dijo Sichel.

Asimismo, optó por no referirse a la salida de Desbordes: "Soy presidente del BancoEstado y no ministro de Defensa, por lo que no me corresponde pronunciarme sobre lo que haga él".