Ministra de Ciencias tras agresión en Valdivia: "Esto no nos va a parar para nada"

En un punto de prensa realizado en el Palacio de La Moneda, la ministra de Ciencias, Ximena Linconao, acompañada por el Presidente José Antonio Kast y las mujeres integrantes del gabinete, se refirió al ataque que sufrió este miércoles en la ciudad de Valdivia, en la Región de Los Ríos.

Los hechos ocurrieron en dependencias de la Universidad Austral de Chile (UACh), donde la secretaria de Estado participaba en la inauguración del año académico.

El ataque generó un repudio inmediato y transversal de todos los sectores políticos, quienes solidarizaron con la autoridad agredida.

Flanqueada por Kast y las demás ministras mujeres del Gobierno, Linconao agradeció esta noche las muestras de solidaridad recibidas tras el incidente, por el cual el Ejecutivo presentará una querella.

La ministra relató que su visita a la Región de Los Ríos tenía como objetivo fortalecer los lazos con la academia y conocer los desafíos de los investigadores locales, tras una intensa agenda que incluyó reuniones con estudiantes y autoridades regionales.

"Yo voy a seguir yendo a las universidades, nosotros vamos a seguir conversando con los académicos, con los estudiantes. Yo no creo que esto nos para para nada. Yo estoy acá con la dedicación absoluta de hacer el mejor trabajo posible", aseguró Linconao, que recordó su trayectoria y la motivación que la trajo de regreso a Chile desde EE.UU. para asumir este cargo gubernamental como una "agente de cambio".

Al respecto, destacó el valor de su equipo y el propósito detrás de sus constantes viajes por el territorio: "Yo me vine a Chile a trabajar y a tratar de dar de vuelta la mano que Chile me dio. Regresar el gran amor, cariño y educación que recibí en la Universidad de La Serena. Mi hijo y mi marido merecen que yo pueda tener éxito en este trabajo, y eso significa éxito para los chilenos".

Respecto al clima de unidad generado tras el ataque, la titular de Ciencias valoró el respaldo de las autoridades "de todos los colores políticos", viendo en este episodio "una gran oportunidad para que tengamos un nuevo comienzo donde nosotros como Gobierno podamos todos trabajar juntos por un mejor Chile. Esa es la razón por la que nosotros estamos haciendo esto".

Finalmente, la ministra envió un mensaje de tranquilidad a su familia y a la ciudadanía, reafirmando que no permitirá que la violencia dicte la agenda del Ejecutivo ni limite su interacción con la sociedad civil.

"Yo no tengo miedo ni creo que esto va a parar para nada, ni a mí ni a los otros ministros, de seguir trabajando por todos los chilenos e interactuar con todos ellos. Estamos bien y vamos a seguir mañana continuando el trabajo", sentenció antes de concluir la instancia oficial.