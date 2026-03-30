Ministra Steinert pide revertir recorte presupuestario de la cartera de Seguridad

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, informó que se reunirá esta tarde con la Dirección de Presupuestos para buscar revertir el recorte presupuestario del 3% que afectará a su cartera, restricción que pidió su par de Hacienda Jorge Quiroz a todos los ministerios.

La secretaria de Estado confirmó la reunión ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, junto al subsecretario Andrés Jouannet. En concreto, el Ministerio de Seguridad perderá 72.000 millones de pesos, afectando a diversas áreas de asignaciones policiales y convenios con otras carteras e instituciones.

Sin emabrgo, Steinert apuntó que "en un principio esto se da dentro de un escenario en que se nos solicita por el ministro de Hacienda a todos los ministerios la posibilidad de evaluar la rebaja del 3% en atención al estado de la economía del país".

En ese sentido, explicó se ha reunido con Quiroz para que "esta situación no se produzca en el Ministerio de Seguridad, sin perjuicio de poder evaluar efectivamente en dónde podíamos aplicar esta rebaja".

"El día de hoy a las 14:00 tenemos una reunión con Dipres para ojalá revertir esto, yo entiendo que sí, y que vamos en ese camino, en atención a las conversaciones intensas que hemos tenido con Hacienda", declaró.

Asimismo, señaló que invitó a las autoridades de Carabineros y PDI para "ver las prioridades de cada una de las instituciones. Y con estas prioridades me refiero a reforzarlas en lo que es infraestructura".

La situación se da en medio de los cuestionamientos por su presunta intervención en el llamado retiro de la exsubdirectora de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña.

Respecto a lo anterior, el senador Andrés Longton (RN) indicó que el Presidente José Antonio Kast deberá evaluar pedirle la renuncia a la exfiscal si es que el director de la PDI, Eduardo Cerna, confirma la próxima semana en la Cámara que fue ella quien pidió el retiro de la exoficial.

Opiniones divididas desde el Congreso

Desde el oficialismo, el senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, dijo que "hoy tenemos que dar una señal potente de que no se va a escatimar en los recursos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado".

"Si es que es necesario que eso sea vía endeudamiento, es una alternativa que no se tiene que descartar", agregó el integrante de la Comisión de Constitución del Senado.

Desde la oposición, en tanto, el diputado Raúl Leiva (PS) cuestionó que en materia de seguridad "no existe absolutamente ningún proyecto de ley ni ninguna política pública nueva. Lo único que hay es el recorte de un 3%, 72 mil millones de pesos en materias de seguridad".

Por su parte, el diputado Jaime Araya (PPD) fustigó: "En plena crisis del crimen organizado, ya tenemos 11 homicidios consumados y 8 homicidios frustrados en los últimos días. Se volvió a disparar la tasa de homicidios en la vía pública cometida por armas de fuego, por bandas de crimen organizado, y este Gobierno quiere amarrarle las manos a los policías recortando el presupuesto".