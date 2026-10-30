Ministro Rabat agradeció el trabajo y compromiso de exsubsecretario Silva

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, agradeció a través de su cuenta de la red social X el "trabajo" y "compromiso" del destituido subsecretario de la cartera Luis Silva.

"Fue un estrecho colaborador y valoro profundamente su aporte. Luis te agradezco sinceramente todo lo entregado en esta tarea. El mayor de los éxitos", cierra la publicación de la cuestionada autoridad.

Silva dejó su cargo este viernes por decisión del Presidente José Antonio Kast, a raíz de la publicación inconsulta de un video en redes sociales, en el marco del escándalo por rebajas de condenas a sentenciados por abusos sexuales a menores de edad.

En el registro, difundido la la tarde del jueves, el abogado deslindaba responsabilidades directas en la firma de las cuestionadas resoluciones que, entre otras cosas, le han ganado al ministro Rabat una acusación constitucional.

Según planteó la ahora exautoridad, actuó bajo directrices ministeriales, lo que abrió una crisis interna al confirmarse que el registro se grabó y publicó sin el conocimiento del titular de la cartera.

Esta mañana, buscando desdramatizar la polémica, el propio Silva señaló: "La finalidad del video que subí es informar a la ciudadanía acerca de una materia sobre la que existe un gran desconocimiento. Ese fue el único propósito del video que subimos anoche".

A pesar de sus explicaciones, ha trascendido que parte del oficialismo interpretó el video como una maniobra orientada exclusivamente a "defenderse él" y dejar expuesto al ministro Rabat.