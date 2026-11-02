Diputado Leiva: La acusación constitucional no es contra el Gobierno

El jefe de la bancada de diputados del Partido Socialista, Raúl Leiva, insistió en Cooperativa en la necesidad de presentar una acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la decisión de rebajar las condenas a un grupo de abusadores y violadores de menores de 14 años.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el diputado manifestó que "nosotros tenemos la convicción de que aquí hay una infracción legal constitucional. Esta no es una acusación constitucional contra el gobierno, es hacer efectiva una responsabilidad constitucional, en el entendido que el gobierno ha sido incapaz también -y es un elemento adicional que complica la situación- de hacer efectiva la responsabilidad política del ministro de Estado".

"Eventualmente puede seguir pasando, pero no ha ocurrido porque la Corte ha cambiado y ha modificado esta situación. Los gobiernos anteriores dieron la pelea donde había que darla, en tribunales, cambiando el criterio jurisprudencial, a diferencia de lo que hizo con infracción legal y constitucional el ministro Rabat, que en interpretación propia modifica el criterio que habían tenido ministros anteriores", precisó.

Para Leiva, "este es un tema de convicción, de principios, de dejar libre a violadores de menores de 14 años".

El parlamentario también cuestionó la decisión del Presidente José Antonio Kast de viajar a Europa en medio de esta crisis, recalcando que "el nivel de problema, esta verdadera emergencia que hay, no solo por la acusación, sino que lo que ha generado al interior del propio Ejecutivo, es cosa de ver las declaraciones vacilantes del nuevo vocero en todas las últimas intervenciones y las disputas que existen al interior de la coalición, eso requiere conducción, que es lo que ha faltado respecto del gobierno".

"Que el Presidente se ausente una semana, en un momento crítico, donde tiene su menor aprobación y el mayor rechazo en estos ocho meses, me parece muy complejo para salir del país", aseguró.

Leiva insistió en "que más encima utilice este tipo de instancias para reunirse con líderes de la ultraderecha internacional, creo que no corresponde, no es bueno para el país".

Además, el diputado se refirió a las comparaciones entre el caso de Rabat y la salida de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, frente a lo que recordó que "Steinert nos plantearon 'para qué sale', hicimos una comisión investigadora y nunca apareció, por lo que tuvimos que remitir los antecedentes al Ministerio Público (...) la exministra, que nombró este gobierno, que tenía confianza política, no fue capaz una vez de ir a la comisión para escrutar su trabajo y su labor".

"Tenemos a un ministro que no ha presentado la renuncia, creemos que sí debería el Presidente haberla solicitado y vamos a presentar la acusación constitucional", sentenció.