Senador Núñez: El Gobierno no cuenta con los recursos para financiar acuerdo con camioneros

El senador comunista Daniel Núñez acusó que el Gobierno no tiene los recursos necesarios para financiar el acuerdo con los camioneros -que contempla una rebaja de 142 pesos del diésel y el congelamiento de su valor hasta el 31 de marzo de 2027-, por lo que pidió a Hacienda postergar por un año la entrada en vigencia de la megarreforma.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario discrepó de la versión del Ejecutivo de que dispone de los fondos requeridos: "Sinceramente, creo que es todo lo contrario. Lo que ha hecho este Gobierno es tremendamente irresponsable, porque se ha dedicado a adoptar medidas que le bajan impuestos a los más ricos de Chile y por esa vía desfinancian al Estado".

"Aquí las cosas hay que decirlas como son: La Moneda hoy no cuenta con recursos para financiar este acuerdo que firmó con los camioneros. Probablemente, el ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz va a tener que solicitar elevar más el endeudamiento en la discusión que nos queda del Presupuesto 2027, o va a transparentar que, probablemente, dejará de cubrir algunas de las demandas sociales", criticó Núñez.

"El costo del acuerdo es muy importante: son 900 millones de dólares que no están contemplados en el debate (...). Entonces, creo que acá tenemos que adoptar una medida de emergencia que implique allegar nuevos recursos al Estado para que el 2027 podamos financiar este entendimiento, que es necesario (...). Lo mejor sería -y se lo vamos a proponer al ministro Quiroz una vez más- que se postergue por un año la entrada en vigencia de la megarreforma", indicó el senador del PC.

Presupuesto: Propondrán restituir recursos al subsidio al empleo y a sitios de memoria

Respecto a la discusión del Presupuesto 2027 -proyecto que fue despachado al Senado con siete partidas rechazadas-, Núñez anticipó que la oposición propondrá "aumentar los recursos al subsidio unificado al empleo, que caen un 50% en este erario".

"O sea, esto es una locura: hay una crisis de empleo y el Gobierno baja los apoyos destinados a empresas privadas para que se motiven y tengan un incentivo para contratar más trabajadores. Es algo que no podemos comprender", criticó.

El parlamentario opositor también apuntó a una "ofensiva negacionista" como la causa que dejó a seis sitios de memoria sin financiamiento: "Lo vimos encabezado con una crueldad inhumana de esta famosa diputada republicana (Javiera) Rodríguez, que lo que está haciendo es sencillamente desconocer las violaciones a los derechos humanos que hubo en Chile y los delitos de lesa humanidad bajo la dictadura", acusó.

"Es algo que por supuesto rechazamos tajantemente y vamos a exigir que vía indicación del Gobierno se repongan todos esos recursos y se aumenten los destinados al Plan de Búsqueda", cerró el senador comunista.