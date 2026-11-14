La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, abordó en Cooperativa la campaña audiovisual del Gobierno denominada "¿Pa' qué fumas?", que busca concientizar sobre la preocupante alza del consumo de tabaco en estudiantes de 13 a 15 años.

Según las Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes, uno de cada tres de estos niños ya ha probado alguna vez un vapeador con nicotina; aumento que "responde a múltiples factores, entre ellos la industria que innova y va haciendo cada vez más atractivo el uso de estos dispositivos para los menores", dijo la autoridad.

"Hay estudios que indican que cuando se utilizan estos productos en etapas precoces del desarrollo, podrían interferir en él incluso causando deterioro o menor coeficiente intelectual al menor", sostuvo Pizarro.

De todos modos, "una campaña por sí sola no va a cambiar la conducta ni va a cambiar tampoco los resultados en salud. Eso ocurre cuando se implementan distintas estrategias y eso es lo que estamos haciendo", dijo la subsecretaria de Salud, como el aumento de impuestos al tabaco y el acceso a tratamiento GES.

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