Tras meses de tensión con la ministra Marín, Kast removió a subsecretaria de la Mujer

El Presidente José Antonio Kast decidió remover a Daniela Castro (RN) de la Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género este martes, después de meses de tensión con la titular de esa cartera, Judith Marín (ex-Partido Social Cristiano).

El sostenido enfrentamiento entre ambas autoridades tiene relación con las críticas de militantes de Chile Vamos a la ministra por la bullada desvinculación de la directora de Sernameg, Priscilla Carrasco.

Según fuendes del ministerio, Marín se habría referido desde entonces a RN como "derechita cobarde", mientras que en el núcleo de Castro han acusado maltratos y contrataciones por cercanía de parte de la secretaria de Estado.

Eventualmente, el conflicto escaló hasta un quiebre de la relación entre los equipos y tensiones entre sus respectivas colectividades. De hecho, durante la última reunión entre dirigentes de RN y Kast en Cerro Castillo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, pidió al Mandatario intervenir en la pugna.

A su vez, la timonel del extinto Partido Social Cristiano, Sara Concha, emplazó en más de una ocasión al Jefe de Gobierno a despedir a Castro: "Así como (el titular de Seguridad Pública, Martín) Arrau tomó decisiones con sus subsecretarios, que la ministra pueda determinar cuál es la mejor manera de seguir", planteó la diputada a La Tercera a principios de junio.

Más recientemente, a través de un comunicado, la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarias del Ministerio de la Mujer (Anfumeg), Paulina Cid, instó a la senadora Núñez a que, "por favor, no invente conflictos donde no los hay. Usar este Ministerio pequeño, que tanto ha costado levantar, solo lo expone y lo pone en un riesgo que no permitiremos".

Asimismo, la dirigenta respaldó a Marín, aseverando que "como trabajadoras del Ministerio, no hemos sido testigos de maltrato por parte de la ministra ni de sus asesores y lo queremos decir públicamente".

RN redobla sus críticas

Conocida la determinación, la diputada Concha valoró la remoción de Castro, argumentando que "cuando hay evidencia de quiebres en relaciones y pérdidas de confianza, es una decisión que hay que tomar".

"No es fácil, y por supuesto que lamento que se diera de esta manera, pero creo que el Presidente tomó la decisión correcta", insistió la parlamentaria cercana a Marín.

En tanto, la vicepresidenta de RN, Ximena Ossandón, dio cuenta de que "hace un tiempo este Ministerio da que hablar, y lo que más me preocupa es que no sé cuál es el rumbo que tiene el Ministerio de la Mujer".

"Me gustaría que estuvieran las personas más idóneas, pero quiero saber hacia dónde va (la cartera). Estoy muy interesada en eso y hoy no podría definirlo", alertó la diputada.

No obstante, y a la espera del comunicado oficial del Gobierno, ha trascendido que la Subsecretaría de la Mujer seguirá en manos de RN, con el nombramiento de la exdiputada Marcia Raphael.