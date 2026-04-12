Gobierno ingresará Plan de Reconstrucción Nacional esta semana

El Gobierno de José Antonio Kast prepara la entrega del Plan de Reconstrucción Nacional para la próxima semana, proyecto que concentra más de 40 medidas y que la oposición pide resolver en separado.

La iniciativa del Ejecutivo se perfila como la más relevante de la Administración que abarca la disminución de impuestos a las empresas, la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores y la restricción a la gratuidad universal para personas mayores de 30 años; todo esto, orientado tanto a la recuperación tras los incendios como el impulso del crecimiento económico.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, aseveró que "nosotros la plata la tenemos hasta el 31 de abril porque estamos ocupando los fondos regulares del Biobío y se acaba el 31 de abril, luego de eso no hay más recursos. Por lo tanto, si el Congreso no va a aprobar la ley, sería bueno que lo explicaran a la ciudadanía y que nos digan cómo lo vamos a hacer, porque yo no tengo de dónde sacar la plata".

"A mí lo que me importa como ministro de Vivienda es construir las casas que se quemaron, construir las calles que se quemaron, construir los colegios, las sedes y para eso necesitamos un FET (Fondo de Emergencia Transitorio), como se ha hecho en todas las reconstrucciones de la historia de Chile, y yo no sé por qué acá se están demorando tanto", planteó.

Por su parte, el titular de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, desestimó en La Tercera las caricaturas opositoras que señalan que este plan beneficiará a los sectores más ricos del país y sostuvo que parte del corazón de la reforma es reactivar la inversión y el desarrollo económico.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), enfatizó en que "es importante apoyar la forma en que el Gobierno termina ingresando el proyecto, porque efectivamente una cosa es pensar que si el proyecto se discute por separado vamos a sacar rápidamente cuestiones que no tienen discusión. Me refiero a que estamos todos de acuerdo como la exención de las contribuciones a los adultos mayores en la primera casa o en la casa habitación, o lo que decía recién el subsidio a la formalidad y otras que, insisto, yo creo que van a aprobarse por mayoría o por unanimidad".

Pero, reparó en que "si eso significa que las otras medidas van a quedar abajo, obviamente que uno actúa de buena fe, pero si la forma es que vaya todo en un solo paquete y eso también ayuda a la celeridad de la discusión, bueno, que así sea".

Diputado Barrera: "Para dar un debate serio y responsable, tiene que entrar por separado"

Desde la otra vereda, el diputado Boris Barrerra (PC), integrante de la Comisión de Hacienda, afirmó que las medidas de la también denominada Ley Miscelánea deben entrar por separado.

"Para dar un debate serio y responsable, tiene que entrar por separado. Si bien hay medidas que tienen que ver con solucionar el problema de la gente que ha sido víctima de los incendios, eso es urgente, y creo que si las separan como un proyecto independiente podríamos avanzar muy rápido".

Sin embargo, planteó que "hay otras normas que han anunciado, sobre todo la tributaria, que es una reforma estructural. O sea, vamos a volver a varios años atrás producto de lo que se pretende modificar en el sistema tributario, que es disminuir el impuesto, que es reintegrar el sistema".

"Son cosas que necesitan mayor tiempo de discusión, que necesitan un debate específico con expertos específicos en ese tema. Por lo tanto, necesita tener un trámite diferenciado y creo que es súper irresponsable meterlo en una Ley Miscelánea, más cuando dicen que también se va a hablar de educación, de seguridad", concluyó.