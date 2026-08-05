Ministerio de Ciencias busca impulsar investigaciones en ecosistemas regionales únicos

La subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Rossi, conversó con Cooperativa sobre la importancia de conectar la investigación con el territorio, subrayando que "Chile es un país con laboratorios naturales" -desde el norte minero hasta la Antártica- que ofrecen oportunidades únicas para científicos nacionales e internacionales en diversas materias.

La autoridad ministerial explicó que la actual política pública busca descentralizar los recursos económicos. Según Rossi, es fundamental que "ciertos fondos se vinculen fuertemente a nivel regional", aprovechando estos espacios vivos de experimentación que permiten abordar problemas globales con soluciones locales efectivas.

El enfoque ministerial prioriza sectores donde el país posee ventajas competitivas. La subsecretaria mencionó específicamente áreas como astronomía y minería, asegurando que "nunca antes el mundo necesitó tanto a Chile como hoy", debido a sus condiciones geográficas excepcionales para la innovación.

"Chile es un país que tiene un montón de laboratorios naturales y eso es un valor gigante para toda nuestra academia científica, investigadores, quienes -desde el desierto hasta el sur de Chile- pueden acceder a espacios de investigación que en muchas partes del mundo no lo pueden hacer", agregó.

Estas zonas de experimentación permiten desarrollar ciencia aplicada con impacto directo en la sociedad. Rossi enfatizó que el conocimiento generado en regiones debe articularse con las necesidades productivas, permitiendo que la academia trascienda las aulas y aporte al desarrollo económico nacional.

Finalmente, la autoridad instó a valorar la identidad nacional como motor del progreso. La estrategia gubernamental busca posicionar al país como referente global en estudios oncológicos y ambientales, consolidando una visión de Estado que perdure más allá de los gobiernos de turno.