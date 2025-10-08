Gobierno pidió la renuncia al director del SAG

El Ministerio de Agricultura le solicitó la renuncia de José Guajardo Reyes al cargo de director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la cual se hizo efectiva desde este mismo miércoles.

En un comunicado, la cartera indicó que "Guajardo había asumido el 1 de agosto de 2023, tras su nombramiento mediante concurso de Alta Dirección Pública (ADP)". Respecto a los motivos, el Ministerio indicó que "la decisión se adoptó tras un análisis de la gestión del Servicio y responde a la necesidad de fortalecer la conducción del SAG, asegurar una temporada agrícola exitosa y resguardar la imagen de Chile en los mercados internacionales".

Desde mañana asumirá la sugrogancia del cargo Óscar Camacho Inostroza, actual jefe de la División de Control de Fronteras.

La ministra Ignacia Fernández indicó que "este cambio busca fortalecer la conducción del SAG para enfrentar con mayor eficacia los desafíos sanitarios y comerciales del sector agrícola, en especial durante la temporada de exportaciones".

"Confiamos en que la experiencia y trayectoria de Óscar Camacho permitirán dar continuidad y estabilidad a la gestión del servicio, en beneficio del país y de sus agricultores", señaló la ministra.