En El Primer Café de Cooperativa, el senador socialista José Miguel Insulza analizó la nueva crisis que afecta al Gobierno de Gabriel Boric, luego de que la ministra Izkia Siches compartiera "información incorrecta" ante la Cámara Baja respecto a un supuesto vuelo de expulsión de migrantes que volvió a Chile con todos sus pasajeros durante la Administración Piñera. "Naturalmente los gobiernos nuevos, por muy experimentados que sean sus miembros, siempre tienen problemas de ajuste fuertes", reflexionó el ex jefe de gabinete, reparando que, en este caso, "la mayor parte (del Ejecutivo) no había gobernado nunca". El parlamentario aclaró entonces que "la prolijidad significa que uno verifique mucho una información antes de darla, pero no estoy por condenar permanentemente a quien no ha verificado esa información", a pesar de que Siches la habría recibido hace una semana. En definitiva, Insulza reflexionó: "No estoy por este tipo de condenas 'al bulto' y decir que es 'inaceptable', 'intolerable', 'inadmisible', etcétera". Aseguró que ese tipo de retórica "nos tiene irascibles a todos" en Chile.

