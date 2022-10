Irina Karamanos inició traspaso para acabar con el rol institucional de primera dama

"El rol institucional de Primera Dama, como lo estamos pensando ahora, terminaría con estas modificaciones institucionales". De esta manera la coordinadora sociocultural, Irina Karamanos, explicó este martes el futuro de este cargo -que dejará en los próximos meses- y el de las fundaciones de la Presidencia.

En un punto de prensa, Karamanos destacó el inicio un trabajo que permitará que estas fundaciones -un total de seis- tengan un trabajo más estrecho con los distintos ministerios sectoriales, quienes serán los encargados de designar a los presidentes de los directorios.

"Comienza una etapa de acercamiento paulatina y definitiva de las fundaciones a los ministerios para poder lograr darles estabilidad programática. Esto lo hacemos además, manteniendo intacto el estatuto laboral y también el carácter de fundación privada", destacó la cientista política.

En esta línea, señaló que "el valioso trabajo que hicieron todas las primeras damas dio inicio a proyectos con un importantísimo rol público y social: hoy aseguramos la continuidad de todo eso, fortaleciendo a todas las fundaciones y vinculando de manera estrecha con los ministerios sectoriales".

"Este Gobierno contribuye a que el Estado avance en asegurar y garantizar una cobertura de derechos sociales y culturales", puntualizó.

Durante la campaña nos comprometimos desde el gobierno a transformar el rol de Primera Dama.

TRABAJO CON LAS FUNDACIONES Y FIN DEL ROL DE PRIMERA DAMA

Sobre el trabajo para concretar estas modificaciones, Karamanos explicó que "le hemos planteado esta idea a todas las fundaciones, a todos los trabajadores y trabajadoras, y lo estamos conversando para encontrar el ritmo de cada una, pero la secuencialidad va a ser de aquí a fin de año".

"Respecto de lo reversible que puede ser este cambio, lo principal es que este es el paso primero para cualquier tipo de modificación o camino de modificaciones para lograr esa estabilidad en el cambio. Luego se va a poder evaluar cuán exitoso eso le resulta a las fundaciones, que las veo muy convencidas de poder lograr aquella estabilidad programática. Así que este es el primer paso de este cambio estatutario", destacó.

"El rol institucional de Primera Dama, como lo estamos pensando ahora, terminaría con estas modificaciones institucionales", informó la coordinadora sociocultural.

De todas maneras, explicó que "no vamos a traspasar las fundaciones a la estructura de ningún ministerio, aquí lo que cambia es la presidencia del directorio de cada una de las fundaciones. En ese sentido, la Primera Dama ya no será la figura que sea la presidenta de los directorios, esto aumenta la coordinación con los ministerios pero no es que ingresen a su estructura".

Irina Karamanos anuncia su salida de La Moneda. Desde hoy ya no trabajará en Palacio, aunque, permanecerá en el cargo hasta que se complete el cambio de facultades.



“Esto no modifica el que yo sea pareja y compañera del Pdte, y militante de un proyecto político”. @Cooperativa pic.twitter.com/cr0zvWysWs — Mariano Reyes C (@MarianoIRC) October 4, 2022

Además, en cuanto su relación con el Mandatario Gabriel Boric, Karamanos aclaró que "este proceso no modifica el que yo sea pareja y compañera del Presidente y además militante de un proyecto. Así que voy a seguir apoyando a mi Presidente y a mi proyecto político de gobierno de aquí en adelante desde otros lugares, sin embargo, no desde el espacio institucional de Gobierno".

Sobre los tiempos para completar las modificaciones, aseguró que "calculamos que estos procesos van a durar de aquí a fin de año, pero la prioridad nuestra es respetar los ritmos de la fundación".

Finalmente, al ser consultada qué rol ocupará tras su salida de la Coordinación Sociocultural, indicó que "vamos a anunciar en su momento qué es lo que voy a hacer exactamente, porque ahora estoy muy concentrada en terminar este proceso, pero en paralelo voy a estar acompañando al Presidente a distintas actividades protocolares en calidad de su pareja".

AVANCES CON FUNDACIONES Y REACCIONES EN EL CONGRESO

Estas modificaciones ya se concretaron en la Fundación Integra Chile, dado que este lunes su directorio aprobó por unanimidad la modificación de estatutos, lo que significa que ya no será la Primera Dama quien presida el directorio. Será nombrado por el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, con criterios de idoneidad profesional.

"Asumimos con muchas responsabilidades de la cartera de Educación la relación más estrecha que vamos a establecer con la Fundación Integra, un desafío de un Estado protector, de un Estado que ofrece certezas y seguridades a las familias", afirmó Ávila.

"Implica conformar un subsistema de educación parvularia, por eso hoy acercar a Integra al Ministerio de Educación va a permitirnos poder desarrollar esa política educativa de transformación y de aseguramiento de los aprendizajes, especialmente cuando hemos tenido que enfrentar estas brechas después de dos años de pandemia", destacó.

En el Congreso Nacional, en tanto, están observando este proceso y afirman que van a fiscalizar todo este traspaso, sobre todo lo que tiene que ver con qué va a pasar con los trabajadores y también con las organizaciones beneficiarias.

La diputada PPD Carolina Marzán abordó esta situación y advirtió que su preocupación radica en que "las fundaciones dependiente de su actual coordinación no vean su funcionamiento interrumpido ni sus recursos afectados por este cambio de gestión, que habitualmente requiere un proceso de adaptación que a veces altera los tiempos y las dinámicas de funcionamiento interno".

"En la comisión de personas mayores y discapacidad, hemos recibido la preocupación de organizaciones de la sociedad civil por este cambio, y esperemos que los ministerios que asuman estas responsabilidades operen con la mayor premura para entregar certeza a las agrupaciones, que en su mayoría dependen de los recursos que estos organismos asignan", puntualizó.