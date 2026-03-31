Kast: "Pongo en duda todos los números que nos entregaron del Gobierno anterior"

El Presidente José Antonio Kast afirmó en conversación con Archi que desconfía de todas las cifras que dejó el gobierno de su predecesor, Gabriel Boric, en respuesta por las críticas por el retraso en el proyecto de sala cuna y las explicaciones sobre la estrechez fiscal que justifica el alza de los combustibles.

Consultado por el incumplimiento de su promesa de resolver la sala cuna en 90 días, Kast apuntó directamente al gobierno de Boric. "Todos los cálculos que estaban hechos por el anterior gobierno, en nuestro juicio, están mal hechos. Y prueba de ello es que fallaron en todo lo básico que tenían que hacer, que era diseñar un presupuesto", afirmó.

El Mandatario agregó que "no podemos confiar en ningún número de los que nos dejaron del gobierno anterior. Si hoy día estamos encontrando deudas impagas que fueron postergando, bueno, nosotros nunca pensamos que el grado de irresponsabilidad iba a ser tan alto".

Al recordarle que las cifras del proyecto provienen de una comisión técnica transversal y no precisamente de la administración de Boric, Kast reiteró que "yo pongo en duda hoy día todos los números que nos entregaron del gobierno anterior".

En cuanto al futuro del proyecto de sala cuna, el Presidente aseguró que la iniciativa "sigue siendo un objetivo importante", pero "como una política permanente, no como un titular de una ley donde uno dice 'cumplimos' y después la ley no se puede llevar a la práctica".

El ajuste fiscal y los combustibles

El Presidente defendió la decisión de traspasar el alza de los combustibles directamente a los ciudadanos, argumentando que escalonar el ajuste habría tenido el mismo resultado final pero "dilapidando recursos públicos de manera irresponsable".

"Lo que estamos ahorrando hoy día nos va a permitir ir precisamente en ayuda de la clase media en temas de salud, seguridad y vivienda", sostuvo.

"Esto no es una batalla cultural, es una batalla social"

Kast negó que se esté dando una "batalla cultural" en su Gobierno luego de que decidieran no adherir a la declaración sobre LGBTIQ+ en la OEA, al retiro de la política de género en las Fuerzas Armadas y a la paralización de la expropiación de Colonia Dignidad.

El Presidente dijo que "si hoy día tengo personas viviendo en la pobreza extrema y tengo otras personas ocupadas de ciertas políticas públicas que apuntan a la valorización del género, bueno, yo voy a ir primero a la persona que tiene hambre, que no tiene casa, que no tiene seguridad".

"Esto no es una batalla cultural, esto es una batalla social, de pobreza", enfatizó.