Ministra Steinert informó que "no habrá rebaja" en el presupuesto de Seguridad

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, informó este lunes que la cartera que lidera no tendrá el polémico recorte presupuestario del 3% que instruyó su par de Hacienda, Jorge Quiroz, a todos los ministerios.

Tras una reunión en el ministerio a cargo de la billetera fiscal, Steinert aseguró que el Presidente José Antonio Kast le mandató explícitamente "no hacer recortes en el presupuesto de las policías".

"Tenemos una buena noticia: no hay rebaja en lo que es seguridad", celebró la secretaria de Estado, que aclaró que esta medida "siempre fue una propuesta, (en la que) se les pidió a todos los ministerios hacer un esfuerzo".

"Nosotros nos sentamos, lo vimos, analizamos, estudiamos y finalmente se llegó a la convicción que, en seguridad, dada la importancia que tiene por la crisis que estamos viviendo en esa materia, que es algo real, no se va a hacer esta rebaja en este ministerio", añadió la ministra.

La ministra Steinert adijo que el Presidente Kast le mandató explícitamente "no hacer recortes en el presupuesto de las policías". (FOTO: ATON)

Según se indicó, la instrucción presidencial no solo busca evitar la reducción, sino que también apunta a fortalecer el financiamiento de las policías, lo que implicaría comprometer más recursos a Carabineros y la Policía de Investigaciones.

La noticia llegó en un momento de críticas hacia la gestión de la ministra Steinert y la política de recortes.

De hecho, las autoridades de seguridad ya se encontraban explicando en el Congreso Nacional cómo se implementaría esta reducción en los fondos destinados a Carabineros y la PDI.