Kast y Boric liman asperezas y abogan por un cambio de mando "ejemplar"

Luego del quiebre ocurrido esta semana, el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast se reunieron este domingo en el Palacio de La Moneda a tres días del cambio de mando.

Tras la cita, Kast afirmó a la prensa que la reunión tuvo como foco "conversar sobre varios temas que él (Boric) considera relevantes y que estimaba necesario informarme antes de que procedamos a lo que va a ser el cambio de mando".

Sobre el traspaso de poder, Kast comentó que "concordamos que haríamos todo lo necesario para que este sea un acto republicano de cambio de mando que devele y revele la importancia que le entregamos a la institución de la República".

"Esperamos -añadió- que ocurra con toda normalidad, que sea un acto simbólico con todas las características que se merece nuestra nación para un cambio de mando, que este sea ejemplar".

El encuentro se da luego del desencuentro que hubo entre ambos mandatarios, debido a una presunta falta de transparencia -según acusó Kast- sobre la entrega de datos del polémico cable submarino de fibra óptica Chile-China Express.

Debido a ello, el equipo de la Administración entrante suspendió las reuniones bilaterales entre los titulares de los ministerios y sus sucesores, lo que se mantiene hasta ahora.

Boric valoró disposición de Kast a reanudar proceso de investidura y dio "por superadas las diferencias"

Más tarde, en un punto de prensa separado, el Presidente Boric señaló: "Esta reunión tenía como fin retomar lo que a comienzos de semana se vio interumpido, que era la entrega de información de entregas que considero profundamente relevantes y sobre los cuales el Mandatario electo deberá tomar decisiones y su continuidad".

"Le entregué documentos relacionados a la Comisión de Verdad respecto a los abusos cometidos en el Sename desde 1979 en adelante, porque la instancia solicitó extender su plazo de fnucionamiento y tertminará en abril de 2027, durante el mandato del futuro Presidente Kast", detalló.

El jefe de Estado también comunicó que al republicano le entregó el informe de la Comisión para la Verdad, la Paz y el Entendimiento, que aborda la restitución de tierras a pueblos indígenas.

Asimismo, "(abordamos) materias de seguridad vinculadas al cable submarino (chino), y el objetivo es que no haya duda de la plena voluntad de transparencia en todo lo relevante", sostuvo Boric.

Posteriormente, el Presidente saliente valoró "mucho que, dejando de lado las diferencias que pudieron existir, el Mandatario electo haya acogido la invitación de venir a La Moneda después de su viaje (a Miami) y continuar con la sana tradición de que los cambios de mando en Chile, independiente de las diferencias políticas, son impecables y republicanas".

"Ambos, como líderes de nuestros sectores y como jefes de Estado, teníamos que estar a la altura (...). Doy por superadas las diferencias que pudieron haber existido y les garantizo a los chilenos y chilenas que el 11 de marzo tendremos un cambio de mando impecable", aseguró Boric.

Elizalde: "Este tipo de reuniones nos parece muy positivo"

Hoy, el ministro de Interior, Álvaro Elizalde, comentó que "lamentamos que se hayan tomado decisiones por parte del nuevo Gobierno de suspender estas reuniones. Se habían realizado más de 100 y había más de 30 o 40 que estaban programadas; pero, de todas formas, ese tipo de reuniones (como Boric-Kast) nos parece muy positivo".

"Las puertas del Gobierno están abiertas para que finalmente se realicen todas las coordinaciones necesarias, a fin de que el trabajo del Estado no se vaya a interrumpir como resultado del cambio de mando, y por tanto, las iniciativas que se están llevando adelante para mejorar la calidad de vida de las chilenas y chinos sigan su curso", reiteró.

Por su parte, el timonel republicano, Arturo Squella, señaló esperar "que tengan a bien las autoridades que dejan La Moneda el miércoles, de entregar toda la información que pueda ser útil y sensible, que en parte fue lo que generó las dificultades la semana pasada".

"Cuando uno se da cuenta de que en algo tan importante como un proyecto que comunica a China con Sudamérica -y más aún en costas chilenas- ya había un decreto otorgado y en varias reuniones no se había dado cuenta precisamente de ese efecto, (entonces) por supuesto que generó molestia y se puso término a estas reuniones", justificó.

Diputado saliente Aedo (DC) estima traspaso "complejo" e Ilabaca (PS) critica "bochorno"

Desde la Democracia Cristiana, el diputado saliente Eric Aedo expresó que, "sin duda, este será un cambio de mando complejo y tenso. Toda la situación provocada por el cable chino ha complicado las relaciones entre el Presidente electo y el en ejercicio".

Además, "la tensión aumentó de manera drástica con la aprobación en el Senado de un proyecto de ley que pretende indultar a violadores de derechos humanos", acusó.

En tanto, el diputado Marcos Ilabaca (PS) reorochó que "esto ha sido uno de los hechos más bochornosos en el último tiempo. La historia reciente de la República, a pesar de las diferencias políticas de los expresidentes, siempre se ha mantenido un nivel de respeto importante y una relación cordial".

"Espero que el (futuro) Presidente Kast asuma que él es el líder de todos los chilenos", agregó.