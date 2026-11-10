Paro de camioneros: Algunas de las principales rutas del país están bloqueadas
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Camioneros de varias regiones del país iniciaron la paralización de rutas en protesta por las alzas de precios de los combustibles, pese a que el Gobierno anunció en la víspera medidas para atenuar estos aumentos de los valores a través de un proyecto de ley.
Uno de los dirigentes, Matías Campo, que se movilizó en la Ruta 68 en la Región Metropolitana, precisó a Cooperativa que las principales demandas son: que existan cambios al Mepco, la eliminación del impuesto específico a los combustibles y una revisión de los cobros del TAG y peajes.
Las protestas se han dado en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Metropolitana y Biobío.
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