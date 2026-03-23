Oficialismo desdramatiza "fuego amigo" ante críticas por medidas del gobierno de Kast

En el oficialismo desdramatizaron las acusaciones de "fuego amigo" ante las críticas surgidas desde RN a algunas de las medidas impulsadas por el Presidente José Antonio Kast.

Este lunes se llevó a cabo un comité político ampliado liderado por Kast, donde también participaron representantes de Republicanos, el Partido Social Cristiano, UDI, RN y Evópoli.

Durante este fin de semana, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, planteó que colaborar con el gobierno "no es lo mismo que seguirles el amén", mientras que el diputado Diego Schalper dijo que la existencia de una crisis de seguridad "no significa que pueden hacer lo que quieran".

El timonel de Republicanos, Arturo Squella, comentó que "yo lo tomo de una manera distinta, yo no veo fuego amigo en eso, yo veo mensajes de sensatez obviamente que uno, cuando no está de acuerdo con algo, tiene que ponerlo sobre la mesa. Los partidos que están detrás del gobierno son bastante más amplios de lo que estábamos acostumbrados y nosotros esperaríamos que eso se conduzca y se canalice por los caminos que correspondan".

Por su parte, Schalper aclaró que "lo que digo es que una de las cosas importantes que tenemos que lograr es que medidas que son difíciles encuentren espacio para ser explicadas de buena forma a la ciudadanía para que las puedan entender. Hay que tratar de complementar cierto eje en un objetivo común".

Uno los temas que llaman la atención en el oficialismo es la indefinición del Ejecutivo por la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU, ante lo que el exministro Pablo Longueira llamó a entregar el respaldo como "señal de Estado".

Otra de las preocupaciones es la situación de los indultos, ante lo que la diputada Flor Weisse (UDI) manifestó que "hay dos sectores a los cuales les afectan los indultos, son los uniformados y los que hicieron la destrucción o la violencia del estallido social en Chile, y me parece que es un tema que abre nuevamente una polarización que ojalá cada día sea más minoritaria, porque hoy día la preocupación está en como el bolsillo de los chilenos se hace más llevadero y como generamos mayor seguridad".

"Son temas que, si bien el debate hay que abrirlo en algún minuto, creo que hoy día no es el momento de abrirlo", agregó.