"Las penas deben cumplirse": Oposición anuncia reforma para eliminar el indulto presidencial

El Partido por la Democracia (PPD) informó este domingo que presentará una reforma constitucional para eliminar la facultad de indulto presidencial, luego de que el Gobierno de José Antonio Kast anunciara la evaluación de posibles beneficios a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social de 2019.

"Presentaremos una reforma constitucional para eliminar el indulto presidencial. Las penas deben cumplirse conforme a la ley y a lo que resuelvan los tribunales, y no evadirse por una decisión arbitraria, política y excepcional", anunció el diputado Carlos Cuadrado (PPD).

"La presidenta de la Corte Suprema, (Ana Gloria Chevesich), ha sido clarísima: dijo que esta figura debe ser eliminada. La justicia no puede ser evadida por una puerta lateral ubicada precisamente en el Palacio de La Moneda", argumentó el legislador.

La última encuesta Criteria, publicada este domingo, reveló que un 45% manifestó estar en desacuerdo con eventuales indultos a uniformados condenados por el estallido social, en un escenario donde la aprobación general del Mandatario alcanzó el 50%.

Kast: "Superar las tensiones"

La Administración Kast también enfrenta críticas desde la oposición por el anuncio de medidas que podrían afectar beneficios sociales, como el ajuste a la gratuidad universitaria, o acciones como el cobro contra deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Respecto a los indultos, el Mandatario señaló -en entrevista con La Tercera- que están buscando un "reencuentro y la unidad de nuevo", y que "en algún momento tenemos que superar las tensiones".

En esa línea, el diputado Agustín Romero (Partido Republicano) indicó que "el tema de los indultos dice relación con una facultad que tiene el Presidente y que él dijo, en su minuto, que si se la requerían, él iba a utilizarla, pero con responsabilidad".

"(Kast dijo que) iba a revisar antecedentes caso a caso, no como lo hizo el Presidente Boric, que finalmente terminó sacando a una ministra de Justicia y reconociendo que no había leído los antecedentes, eso es lo que no puede pasar. Yo le pido al Presidente que, si le solicitan el uso de una facultad, revise los antecedentes, y eso es lo que estoy seguro que va a hacer", agregó.

Órgano para el control ético de abogados

En el marco del "Gobierno de Emergencia" de José Antonio Kast, el Ministerio de Justicia planteó la creación de un órgano para supervisar a jueces y abogados, con foco en fortalecer el control ético.

"El órgano disciplinario también se trata de crear un órgano autónomo que pueda conocer y resolver denuncias de carácter ético, de carácter disciplinaria, tanto relacionadas con miembros del Poder Judicial, pero también respecto de los abogados, que tengamos los abogados un control efectivo", explicó el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

"Nosotros muchas veces somos culpables o incurrimos en conductas que no se avienen a los principios éticos. El Colegio de Abogados de Chile ha hecho un gran trabajo, ha creado tribunales de ética, ha sido una preocupación de los últimos presidentes Mendoza y Vergara la materia, pero creo que solamente aplica a los abogados colegiados y, de esta manera, nos sometemos todos los abogados al control ético", concluyó.