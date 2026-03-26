Oficialismo llama a la unidad tras error comunicacional de "Estado en la quiebra"

El oficialismo llama a la unidad tras el "error comunicacional" derivado del uso del concepto "Estado en la quiebra" por parte del Gobierno y que derivó en un oficio por parte de Contraloría.

Ante las críticas del diputado Diego Schalper (RN) y otros parlamentarios oficialistas, la jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, planteó que "más que luna de miel o luna de sal o amarga, aquí lo que necesitamos es trabajar, y trabajar en equipo, en unidad y escuchar las opiniones de todos. Más allá de opiniones o matices que pueda haber en algún momento, el espíritu de unidad que hoy día necesitamos para Chile sigue intacto".

"Obviamente hay opiniones distintas, hay bancadas, hay partidos distintos, pero más que todo un espíritu y unidad de propósito que estamos claros que hay que tener, y obviamente vamos a seguir trabajando cada día en como podemos hacer conversaciones que sean más internas y luego tener un mensaje en común", añadió.

Desde el Frente Amplio pidieron a Contraloría ampliar la investigación a Presidencia, luego que el Ejecutivo explicara que la responsabilidad correspondía al jefe de contenido, Cristián Valenzuela.

El diputado Ignacio Achurra (FA) planteó que "la conquista en materia de derechos sociales que ha llevado adelante el pueblo de Chile históricamente son nuestra línea roja. Nosotros estamos disponibles a recibir y a revisar cada uno de los proyectos de ley, en materia tributaria y todas las materias que el gobierno nos presente en el Congreso, pero también es cierto que las oposiciones se van moldeando en relación al tono y la forma en que se plantea un gobierno y este gobierno entró de manera muy agresiva".

"Parece que el Presidente Kast quería gobernar en una situación de emergencia, provocó una situación de emergencia y ahora efectivamente está gobernando en una situación de emergencia", indicó.