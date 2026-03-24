Quiroz se distancia de publicación del Gobierno que hablaba de un "Estado en la quiebra"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se desmarcó del lenguaje utilizado en una publicación de la cuenta institucional del Gobierno de Chile en redes sociales, donde compartió una infografía que explicaba el alza de las bencinas con la siguiente frase: "¿Por qué no podemos bajar el precio de la bencina? Porque nos dejaron sin plata, un Estado en la quiebra?".

Durante un punto de prensa, el jefe de la billetera fiscal fue consultado por la afirmación del Ejecutivo y aseguró que "jamás ocuparía una palabra como esa, de que el Estado esté quebrado, lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada".

"Lo que queremos es reordenar las finanzas para que nunca nos vuelva a pasar (que tengamos que) enfrentar un conflicto de naturaleza geopolítica, como la actual, con finanzas públicas deterioradas", explicó.

Paquete de medidas para paliar el alza

Las declaraciones de Quiroz se dieron en el marco del primer trámite legislativo del paquete de medidas propuestas por el Gobierno para paliar el alza de los combustibles.

Durante la discusión, se introdujeron modificaciones relevantes al texto original. Una de las más destacadas fue la inclusión de los transportistas escolares como beneficiarios de un bono de $100.000 mensuales, y el compromiso del Ejecutivo de no incluir a las Pymes en el cálculo de recaudación para financiar el proyecto.

La iniciativa será votada este miércoles en el Senado, con el objetivo de que sea despachada por el Congreso antes del jueves.