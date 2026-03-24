Héctor Sandoval, presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos, abordó en Cooperativa el alza de los combustibles anunciado por el Gobierno de José Antonio Kast a raíz de la modificación administrativa del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), ante la crisis del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

El dirigente valoró que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tomó en consideración los planteamientos que le hicieron como gremios ante la subida de precios de la bencina, lo que motivó un proyecto de ley que otorga subvención a taxis y taxis colectivos de 100 mil pesos mensuales por hasta seis meses.

"Nosotros le planteamos que aquí todos teníamos que hacer esfuerzos y no era posible que un sector del transporte tuviese subvención o tarifa integrada y otro no", afirmó.

Asimismo, apuntó que "hay fondos que llamamos de la ‘Ley Espejo’ que se dan a regiones todos los años y que los gobiernos regionales ocupan en cualquier cosa y no en transporte. Por lo tanto, cuando él anuncia esto de la subvención, también señala que los gobiernos regionales tendrán que hacer uso de esos fondos para lo que están creados en la ley, que es para favorecer o fortalecer el transporte (…) Nunca ha habido un subsidio para los taxis colectivos de parte del gobierno regional. Lo que plantea ayer el ministro es que se cumpla la ley y que cumpla el objetivo de estos fondos".

En cuanto si existirá un traspaso de estas alzas a los pasajeros, Sandoval aseveró que "es una decisión individual que toma cada servicio, cada recorrido, y ellos también tendrán que ver cómo se mueve el mercado".

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