Senadora Pascual marcó distancia con Jadue: "Tantas críticas no ayudan al Gobierno"

La senadora y militante comunista, Claudia Pascual, criticó la ola de cuestionamientos que ha realizado el alcalde de Recoleta y ex candidato presidencial de su partido, Daniel Jadue, hacia el Gobierno de Gabriel Boric.

"Efectivamente cuando un Gobierno se está instalando y tiene todavía dos meses, pasando recién al tercer mes, tener tantas críticas indudablemente que no ayuda mucho. No deja ver claramente lo que se quiere hacer", dijo la ex ministra de la Mujer de Michelle Bachelet al programa "Profundidad de Campos" (TV Senado).

Pascual sostuvo que, por el momento, "hemos visto un gabinete del Presidente Gabriel Boric que está tratando de llevar a cabo el programa de Gobierno, las grandes reformas y haciéndose cargo del escenario de país que recibió también".

Elogió, en esta línea, la gestión de Mario Marcel, uno de los principales blancos de los ataques de Jadue: "He visto un ministro de Hacienda dialogante, que le interesa cumplir con las metas que el programa de Gobierno se ha puesto y, al mismo tiempo, generar esos espacios de conversación. No solo con empresarios y empresarias, sino que también con los gremios de trabajadores", señaló la parlamentaria, citando como ejemplo el histórico acuerdo por el salario mínimo, que calificó como "una muy buena señal".

"SE NECESITAN ALIANZAS"

En la conversación Pascual también fue consultada por los apoyos necesarios para llevar adelante esa mencionada "hoja de ruta" de La Moneda y el respaldo de contar con una coalición política, a lo cual indicó que el desarrollo del trabajo puede ser –o no- la señal para ello.

"Indudablemente no hay ninguna fuerza política en Chile, ni en el pasado ni hoy, que pueda ser Gobierno por sí sola y, por lo tanto, efectivamente se necesita de alianzas. Creo que (en el caso de) la alianza que se tuvo para conformar este Gobierno, el transitar del propio Gobierno nos va a decir si acaso da para formar una sola coalición" entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático, pronosticó.

La senadora recordó que hace algunos años "durante la Nueva Mayoría hubo un debate de casi cuatro años, si acaso éramos partidos de la Nueva Mayoría, si éramos un conglomerado o coalición y había algunos que decían que sí y otros que no, y creo que el debate no aportó en nada, para decirlo francamente".

Por esto señaló que es más relevante liberarse de los rótulos, ya que "corregir la desigualdad que tiene Chile es tremendamente más relevante que si nos pasamos a llamar 'conglomerado X', 'X-1' o 'coalición tanto - tanto'", dijo.

"Hay debates que se hacen un poco estériles porque además hacen que nos peleemos por formas, por sutilezas y no que estemos sacando la cuenta de las cosas que nos unen en términos de objetivos para llevar adelante como país", añadió.