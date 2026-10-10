Senapred solicitó activar Cogrid comunales en la Región Metropolitana ante pronóstico de lluvias

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó a diversos municipios de la Región Metropolitana la convocatoria de sus Comités de Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid) comunales, en virtud de los eventos meteorológicos previstos para la semana entre el 12 y el 16 de octubre.

A través de un oficio publicado este sábado, la directora nacional del organismo, Alicia Cebrián, instruyó a los jefes comunales a activar los protocolos que rigen al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Sinapred), fundamentados en la Ley 21.364 y un decreto del Ministerio del Interior.

La notificación ministerial recalca la necesidad de anticiparse a posibles afectaciones producto del comportamiento climático proyectado por los organismos técnicos oficiales.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres ofició a diversos municipios de la Región Metropolitana para coordinar planes de emergencia. (FOTO: Cedida)

"Es necesario recordar que, como se ha señalado en instancias de coordinación del Sinapred, el Programa Invierno de Senapred, así como en medios de comunicación, el Fenómeno de El Niño seguirá presente en los próximos meses, pudiendo generar precipitaciones sobre lo normal y eventos de precipitaciones extremos, según ha sido indicado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC)", detalló el escrito.

Preparación y respuesta ante emergencias comunales

El instructivo fue distribuido a alcaldes de 10 comunas estratégicas y vulnerables a remociones en masa o anegamientos: San José de Maipo, Puente Alto, La Florida, Peñalolén, Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, La Reina, Colina y Pirque, además de la Delegación Presidencial Regional Metropolitana.

"Hacemos un llamado a estos alcaldes para que realicen los Cogrid comunales mañana y que desplieguen, a partir del lunes en la mañana, observadores de campo en todos los sectores en los cuales pueden activarse quebradas", afirmó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

En esta línea, la autoridad afirmó que "tal cual como lo hemos dicho en las vocerías que han sido en el contexto del evento que acabamos de vivir hace algunos días: si se produce una pulsión de precipitación súbita en cualquier comuna de la Región Metropolitana de las que se encuentren en la faja precordillerana, se podrían activar quebradas".

Respecto al objetivo prioritario de las sesiones comunales de emergencia, desde Senapred indicaron que "la realización de sus Cogrid comunales contribuirá a focalizar las labores de preparación, identificar las capacidades de respuesta y, en caso de ocurrir una emergencia, realizar una rehabilitación adecuada de los sectores más afectados".

Asimismo, el organismo técnico ratificó que mantendrá un monitoreo continuo junto al Ministerio del Interior y la Delegación Presidencial Regional para suministrar reportes periódicos y respaldar las labores de mitigación en terreno frente a las precipitaciones que afectarán a la zona central.