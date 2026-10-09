La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) calificó como un evento "bastante excepcional" el intenso sistema frontal registrado este jueves en la capital -que dejó anegamientos en comunas del sector oriente santiaguino-, al tiempo que confirmó que las precipitaciones regresarán al valle central durante la tarde del lunes y se extenderán hasta el martes.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día en Cooperativa, el meteorólogo Arnaldo Zúñiga explicó que en este momento se está "evaluando la condición del lunes, principalmente por el efecto de la concentración de la precipitación, ya que este sistema se está comportando -en algo- parecido a lo que ocurrió ayer".

De todas maneras, precisó que "lo de ayer fue bastante excepcional, ya que el aire se inestabilizó mucho, sobre todo en el sector oriente, así que son condiciones excepcionales, generalmente no se repiten tan seguido".

Durante el sábado y domingo, la capital mantendrá cielos mayormente nublados con máximas entre 19°C y 20°C, mientras que los sectores cordilleranos continuarán registrando chubascos aislados.

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