Valparaíso se prepara para el cambio de mando: cortes de tránsito y suspensión de clases

La ciudad de Valparaíso se prepara para la ceremonia de cambio de mando presidencial que se realizará este miércoles 11 de marzo al mediodía en el Congreso Nacional.

El evento reunirá a 1.150 invitados, entre ellos 150 representantes internacionales, por lo que implicará una serie de medidas de seguridad y restricciones en la movilidad.

Desde las 06:00 horas comenzarán a regir cortes de tránsito y anillos de seguridad en el sector cercano al Congreso, además de desvíos para quienes ingresen o salgan de la ciudad por la Ruta 68.

Desvíos de tránsito y perímetros de seguridad

El coronel de Carabineros en Valparaíso, Francisco Villablanca, detalló que la principal vía afectada será avenida Argentina.. "El desplazamiento vehicular será principalmente por Avenida Colón, Francia y Errázuriz. Respecto a las restricciones peatonales, estarán por Independencia, Francia hasta Yungay", explicó.

El coronel Villablanca agregó que "hay un perímetro de seguridad, pero obviamente Carabineros va a ver el caso a caso para el ingreso de cualquier persona que tenga alguna actividad al interior de ese perímetro". Además, existirá un segundo perímetro de seguridad más inmediato en las cercanías de plaza O'Higgins, sector más próximo al Congreso.

Para quienes ingresen a Valparaíso por la Ruta 68, el tránsito será desviado desde Avenida Argentina hacia Independencia, Francia y Brasil; para salir de la ciudad se deberá tomar Avenida Colón.

El operativo contará con refuerzos policiales provenientes de otras regiones, además de equipos especializados del GOPE que ya realizan revisiones preventivas en las inmediaciones del Congreso y en el sector de Palacio Presidencial de Cerro Castillo.

Suspensión de clases en 30 colegios

El delegado presidencial de la Región de Valparaíso, Yanino Riquelme, explicó que estas medidas buscan facilitar el desarrollo de la ceremonia y resguardar la seguridad de los asistentes.

"La suspensión de actividades educacionales en 30 recintos, principalmente en el perímetro de seguridad en torno al Congreso, está en sectores como Avenida Argentina y Avenida Pedro Montt, además de dos colegios en Cerro Castillo, de tal forma que no tengan inconvenientes en su proceso educacional", señaló la autoridad.

En total, 30 establecimientos educacionales suspenderán sus actividades durante la jornada, de ellos 28 ubicados en Valparaíso y dos en Viña del Mar, en el sector de Cerro Castillo, donde se ubica el palacio presidencial desde donde partirá el mandatario hacia el Congreso.

Cambios en agenda judicial

La contingencia también obligó a modificar la agenda del sistema judicial en la región. La preparación del juicio oral por el caso del mega incendio, que debía comenzar esta semana, fue postergada cerca de un mes debido a que los servicios policiales estarán concentrados en el operativo del cambio de mando.

Según estimaciones de Carabineros, el funcionamiento normal de la ciudad se retomara aproximadamente a las 16:00 horas del miércoles, dependiendo del desarrollo de la jornada.