Boric descartó tensiones en el cambio de mando: "El 11 de marzo será impecable"

A seis días del cambio de mando presidencial, el Presidente Gabriel Boric abordó la tensión con el mandatario electo José Antonio Kast, el congelamiento de reuniones bilaterales de traspaso y la polémica por el denominado "cable chino", asegurando que la ceremonia del 11 de marzo se desarrollará con normalidad y destacando que Chile debe mantener una política de "neutralidad estratégica" frente a las grandes potencias.

En entrevista con "24 Horas Central", el Mandatario sostuvo que, pese al impasse ocurrido esta semana entre ambos, el traspaso de poder se realizará sin problemas.

"La ceremonia es un acto que va a salir bien, no tengo ninguna duda. Es un momento muy solemne en el que todos tenemos que estar a la altura (...) el 11 de marzo va a ser impecable, sin ningún tipo de tensiones ni nada innecesario", afirmó.

Relación con Kast y reuniones de traspaso

El conflicto entre el Gobierno saliente y el presidente electo surgió tras una reunión privada realizada en La Moneda, en la que -según el propio Boric- se produjo una diferencia de criterio respecto a declaraciones sobre el proyecto del cable submarino con participación china.

Consultado por la comunicación con Kast después del episodio, el jefe de Estado reconoció que no han vuelto a conversar, haciendo referencia a las declaraciones de Kast tras salir ese día de La Moneda. "Lo he llamado y no contesta números desconocidos, dice", comentó Boric.

Boric insistió en que "sigo estando 100% disponible, y mi Gobierno entero, a que las reuniones de traspaso que se estaban realizando de buena manera continúen".

Según Boric, la decisión de suspender los encuentros de coordinación fue adoptada por el entorno del presidente electo. Sin embargo, él tiene "toda la disposición de seguir, pero acá se ha tomado una decisión de terminar estas reuniones".

La controversia por el "cable chino"

El proyecto que detonó la polémica corresponde a un cable submarino de fibra óptica que uniría Hong Kong con la costa de Valparaíso, una iniciativa que compite con otro proyecto impulsado junto a la empresa Google, conocido como cable Humboldt.

Boric explicó que el tema del proyecto de un cable submarino por parte de una empresa china fue uno de los cuatro asuntos que quiso abordar directamente con Kast en una llamada realizada el 18 de febrero.

"Le dije: 'Presidente electo, tengo cuatro temas que conversar con usted que creo que son delicados' (...) uno de ellos era el cable chino, en donde le conté de las amenazas que había sobre la mesa por parte de Estados Unidos y que yo no iba a tomar una decisión sin conversarlo con él", detalló.

El Mandatario sostuvo que decidió frenar el avance administrativo del proyecto para discutirlo con el gobierno entrante. "Dado lo delicado del asunto, la decisión que tomé es justamente no avanzar a matacaballo, conversar con el presidente electo, tomar una decisión en conjunto porque el grueso de la tramitación le iba a tocar a él", explicó.

Boric defendió "neutralidad estratégica"

Boric confirmó que Estados Unidos manifestó su oposición al proyecto por razones de seguridad nacional e incluso advirtió posibles sanciones si Chile avanzaba.

"Estados Unidos hace presente que si avanzábamos en esta materia (...) podrían haber sanciones personales para todos los involucrados en la discusión, sanciones de aranceles e incluso en materia de Visa Waiver", señaló.

No obstante, el Presidente defendió la autonomía del país para tomar decisiones estratégicas.b"Chile tiene derecho a tomar sus decisiones soberanas no en base a amenazas de ningún país", afirmó.

En ese contexto, insistió en que "Chile ha basado su modelo de desarrollo en una neutralidad estratégica respecto a las discusiones entre potencias. Chile es aliado de China, es aliado de Estados Unidos, es aliado de Europa", sostuvo.