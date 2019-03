Arzobispado respondió a Tito Rivera y negó desenfreno sexual de los curas

El Arzobispado de Santiago confirmó que acogieron la solicitud de dimisión del sacerdote Tito Rivera, tras haber sido acusado por Daniel Rojas de abuso sexual y violación.

A través de un comunicado, la entidad indicó que después de una entrevista emitida este miércoles en el programa Mentiras Verdaderas de La Red se "ha enviado a la Santa Sede la solicitud de dimisión del ministerio del presbítero, sugiriendo al Santo Padre que se tramite con celeridad".

Además, criticaron que "se emitieron gravísimas afirmaciones en contra de víctimas de abusos, del ministerio sacerdotal y de los sacramentos del matrimonio y de la confesión, entre otras expresiones, que rechazamos tajantemente".

Por su parte, Alfredo Morgado, abogado del denunciante, aseveró que "Rivera está en su legítimo derecho de dar su versión. Desde esa perspectiva, él hace un planteamiento, en el sentido de que la víctima Daniel Rojas busca razones secundarias. Lo relevante, eso sí, es que ya el Ministerio Público, luego de una investigación de más de ocho meses, resolvió formalizar al señor Tito Rivera".

Rivera ya había sido suspendido por 14 años por la Iglesia luego de haber reconocido actividad sexual, aunque nunca se refirió al caso de Rojas en particular.

En la entrevista de ayer, en una de sus declaraciones más polémicas, afirmó: "Hay muchos sacerdotes homosexuales en el ambiente que conozco (...) un 50%, quizás más, quizás menos".

El secretario general de la Conferencia Episcopal, Fernando Ramos, sostuvo que "para hacer una afirmación de esa naturaleza o hay que hacer un Censo o un muestreo estadísticamente demostrable. Yo lo que conozco es que las cifras son muy lejanas a lo que él manifestó, pero no tengo más que decir".

"Yo no estoy en condiciones de afirmar que cada uno de los sacerdotes respeta o no el celibato y si él lo dice tendrá que decir cuales son los elementos que prueban esa afirmación, y corresponde que él no siguiera como sacerdote", recalcó.