Critican al Presidente por cuestionar tiempos de la denuncia contra el obispo Piñera

La senadora DC Ximena Rincón y el diputado Fidel Espinoza (PS) criticaron al Presidente Sebastián Piñera por poner en duda la denuncia de abuso sexual contra su tío, Bernardino Piñera, apelando al tiempo en que se realizó la acusación, siendo que él, como Mandatario, apoyó la ley de imprescriptibilidad.

"Creo que lo que tiene que hacer el Presidente es pedir que se investigue, que se aclaren los hechos. Puede ser tremendamente doloroso, pero lo que corresponde en su caso en particular es que se investigue, entendiendo todo lo complejo que puede ser la denuncia", afirmó la parlamentaria.

Rincón sostuvo que "si algún comentario cabía, era que esta acusación tenía que ser investigada. Ese era el único comentario posible en el caso de además la primera autoridad de la república, quien además apoyó esta moción que acabamos de sacar y que es ley de la república".

"Lo único que cabía era la solicitud de investigación. Lo demás, en su caso, en su posición, creo que no corresponde y es no entender cuál es su rol. Creo que él tiene que dar certeza a la ciudadanía, a la población, en general, de esta situación y de tantas otras", remarcó la parlamentaria.

#CooperativaConversa El Presidente Piñera aseguró que le cuesta creer la denuncia en contra su tío, el arzobispo emérito de La Serena, Bernardino Piñera, quien es investigado por el Vaticano tras una denuncia por abuso sexual en contra de un menor de edad. https://t.co/pH14QEbQjb pic.twitter.com/FbhZFLe1Us — Cooperativa (@Cooperativa) August 20, 2019

Espinoza: "No tengamos dobles discursos"

Por su parte, el diputado Espinoza recordó que "el Presidente Piñera en La Moneda, en plena promulgación de la ley de imprescriptibilidad de los delitos de connotación sexual señaló, claramente, que quienes cometían este tipo de delitos tenían que saber que eran imprescriptibles, que por lo tanto eran delitos condenables hayan ocurrido hace 30, 40 o 50 años".

"Entonces no tengamos dobles discursos. Desde el Presidente de la República hacia abajo tenemos que condenar los delitos sexuales hayan ocurrido hace 20, 30, 40, 50 años. Lo que sea, porque es el peor delito que se pueden cometer en la sociedad chilena, abusar de menores", añadió el parlamentario.

Espinoza insistió en que "este no es un tema político, no es un tema que nazca en Chile. Esta es una investigación del Vaticano. No importa el apellido ni la alcurnia del cura que haya cometido abusos sexuales, lo que importa es que sean condenados sus actos siempre".

Por otra parte, el diputado socialista aseguró que la disputa de su partido con la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, sobre los nexos con el narcotráfico eran una "cortina de humo" para tapar la noticia de Bernardino Piñera.