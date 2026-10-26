"Deben velar por el bien común": El mensaje de Chomali a los políticos en su carta pastoral

Con una convocatoria transversal que reunió a parlamentarios, alcaldes y dirigentes desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, el arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomali, presentó este lunes su carta pastoral dirigida a la clase política chilena.

El documento eclesiástico busca abrir un espacio de diálogo sobre la política concebida como vocación de servicio orientada al bien común.

En sus páginas, la máxima autoridad de la Iglesia de Santiago subrayó que el ejercicio del poder público debe constituir una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas, desechando cualquier intento de instrumentalizarlo en favor de intereses personales o de grupos particulares.

Durante la actividad, Chomali instó a los representantes de todos los sectores a examinar las razones detrás del desapego ciudadano y el deterioro de la credibilidad en las instituciones democráticas.

En su alocución, la autoridad religiosa destacó que "la labor del político es muy noble y tiene una gran responsabilidad: velar por el bien común. Tienen que mirar el todo, que es superior a las partes".

"También les dije que los jóvenes los están mirando atentamente y que tengan mucho cuidado con lo que dicen y cómo lo dicen, de tal manera que toda acción de ellos sea educativa", puntualizó el religioso.

Asimismo, dio cuenta que "les hice ver que tenían que preguntarse seriamente por qué había tan poca adhesión del mundo político, cuál era la razón, y creo que en eso tenían que hacer un gran esfuerzo para recuperar la confianza".

El arzobispo de Santiago presentó un documento orientado a reflexionar sobre la política como vocación de servicio. (FOTO: ATON)

La misiva identifica como causantes de la desafección ciudadana una serie de malas prácticas persistentes en el debate público, entre ellas los actos de corrupción, las promesas de campaña incumplidas, las descalificaciones mutuas y la propagación de noticias falsas a través de plataformas digitales.

Reacciones transversales: foco en la credibilidad y el respeto

El encuentro contó además con intervenciones de diversas autoridades del ámbito municipal y legislativo. Entre ellos, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, quien reforzó que la comunicación debe tener como foco "que las personas vivan mejor".

"En eso centré el mensaje en esta oportunidad, en la confianza, que fue uno de los hilos conductores de este texto que nos presenta monseñor Chomali, de cómo recuperamos, quienes estamos en política, la confianza y la credibilidad de las personas", puntualizó el jefe comunal.

Chomali instó a las autoridades a ser ejemplo público al advertir que "los jóvenes los están mirando atentamente". (FOTO: ATON)

En la misma línea, la presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, abordó el impacto de la crispación digital y la necesidad de erradicar los discursos de confrontación en el Congreso y las redes sociales.

"Él llamaba a no agredirse, a terminar con la violencia, a esa tentación que hoy día son las redes sociales, que no las podemos desconocer, pero donde nunca podemos olvidar el respeto, y sobre todo no olvidar para qué estamos en política, que es para servir", puntualizó la legisladora.

El documento del cardenal concluyó con una convocatoria abierta a todos los sectores para confluir en un proyecto de país compartido, propiciando el surgimiento de estadistas y líderes que pongan su generosidad y vocación al servicio del bienestar colectivo.