Delincuentes robaron objetos patrimoniales desde la Catedral de Santiago

La Catedral de Santiago permanece cerrada al público después de que delincuentes entraran a robar la noche del lunes.

Según las primeras diligencias de Carabineros, se presume que esperaron al cierre de la iglesia a las 18:00 horas de ayer, se quedaron escondidos al interior, y cometieron el atraco.

El obispo auxiliar de Santiago, monseñor Alberto Lorenzelli, complementó que el ingreso de los responsables "significó romper los candados, las cadenas, todas las formas de seguridad".

El sacerdote Héctor Gallardo, deán de la Catedral, indicó que los sujetos hurtaron objetos pertenecientes a la nave central: dos candelabros que datan aproximadamente del 1700 y tres relicarios, todos hechos de plata.

Consultado por el avalúo del botín, el religioso puntualizó: "Cuando decimos (que es algo) patrimonial, es una cosa que no tiene un valor".

"El valor es sobre todo espiritual, por todo lo que significa, pero también tiene un valor material, porque son de plata, y porque tienen una larga historia", afirmó el monseñor Lorenzelli.

Con todo, el Arzobispado de Santiago pidió a la población dar aviso a las policías si ven que estos elementos son comercializados en el mercado negro.

Al cierre, el obispo auxiliar reconoció que es "muy doloroso que hoy tampoco podamos tener tranquilidad y seguridad en nuestras iglesias para que las personas puedan venir a rezar".

Personal de Carabineros continúa al interior del recinto recabando evidencia del delito.