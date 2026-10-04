Hasta el 11 de octubre se puede aportar: Caritas Chile realiza su colecta anual

Entre el 2 y 11 de octubre se realiza la colecta nacional 2026 de Caritas Chile, a través de pagos digitales en colectacaritas.donando.cl, pero considerando además recaudación presencial en las principales ciudades país, los días 9, 10 y 11.

"Cada aporte, grande o pequeño, puede transformarse en apoyo concreto para quienes atraviesan momentos difíciles", recodó la Iglesia Católica, apuntando a ayudas -por ejemplo- para personas en situación de calle, desde jóvenes hasta adultos mayores.