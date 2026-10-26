Pablo Ilabaca y su canción para el Hogar de Cristo: "Falta un poquito más de empatía"

El multiintrumentista Pablo Ilabaca, parte de Chancho en Piedra, Jaco Sánchez y 31 minutos, entre otros proyectos, sumó una especial canción a su repertorio: "Te quiero ver", que le da identidad musical a la campaña homónima del Hogar de Cristo, que rescata relatos de superación frente a la vulnerabilidad extrema.

El tema de Ilabaca se complementa con un ciclo de microdocumentales dirigidos por Wood Producciones, que reflejan el diálogo entre referentes del deporte nacional con personas que han sido acogidas en distintos programas de la fundación jesuita.

En conversación con Una Nueva Mañana, Ilabaca apuntó que su urgencia de sumarse al proyecto radica en poner luz sobre problemáticas estructurales que suelen quedar al margen del debate cotidiano.

"Me gustó mucho el contrapunto (...) deportistas que han tocado la gloria como el 'Matador' Salas o Carlos Caszely, en esta conversación con personas que están acogidas por el hogar (...) en visibilizar ese asunto, esa desigualdad que hay, o también esa posibilidad de poder salir adelante", relató.

Desde lo musical, el artista valora la riqueza de componer algo que permita movilizar a la ciudadanía, porque -recordó- el Hogar de Cristo le pidió "una melodía corta que sea reproducible, que se transforme en un logo sónico para la campaña".

"Nos toca la fibra, pero hacemos muy poco"

Sobre la arista social en que se inserta su canción, Pablo Ilabaca profundizó en su diagnóstico social, donde ve a Chile necesitando recuperar la sensibilidad colectiva, frente a un marcado individualismo y falta de contacto con las urgencias ajenas.

"Nosotros somos seres empáticos, pero siempre falta un poquito más de empatía; creo que es muy fácil llegar a la casa después y prender la tele y ver Netflix en vez de estar asociándose cada vez más a las necesidades humanas. Yo creo que es un rasgo del Sapiens, ¿no?", enfatizó.

Además, "siempre nos toca la fibra cuando uno ve a alguien que está en una situación muy riesgosa, pero creo que hacemos muy poco. Creo que esta campaña lo que busca es que se visibilice eso y que podamos cambiar un poco la conciencia, de eso se trata. Por lo menos a mí ya me la cambió mucho, y creo que a los demás les puede pasar lo mismo".

"También hay una ignorancia, y lo digo también de mi parte. Yo pensaba que el Hogar de Cristo solamente atendía, como dice Caszely, a viejitos, o a gente que está pasando frío en las noches y los acogen en estos recintos para darles calor. Pero hay una gran obra que hace el hogar, yo era bien ignorante acerca de ese aspecto, y me ha servido también para entender mejor el asunto y entender la expansión que tiene esta ayuda", cerró el reconocido músico chileno.