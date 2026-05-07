Juez acreditó delitos sexuales del exarzobispo Francisco Cox, pero sobreseyó la causa

El ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de La Serena, Christian Le-Cerf Raby, acreditó la existencia de delitos sexuales cometidos por el exarzobispo de esa ciudad Francisco Cox, contra siete víctimas; pero dictó, a la vez, el sobreseimiento de la causa.

De acuerdo con la Justicia, los episodios más antiguos se remontan al año 1975, cuando Cox oficiaba como obispo en Chillán, y luego siguieron repitiéndose en Andacollo y La Serena hasta 1988, cuando ejercía allí como máximo representante de la Iglesia Católica.

Asimismo, sostiene que los hechos fueron actos de connotación sexual, cometidos en espacios cerrados, sin presencia de terceros y en un contexto de autoridad religiosa y moral sobre las víctimas.

Sin embargo, el fallo, de 47 páginas, también decretó el sobreseimiento de la causa, ya que los hechos investigados eran considerados simples delitos según la legislación vigente de la época.

Además, la acción penal prescribió al transcurrir el plazo de cinco años, pues la investigación comenzó recién en el año 2018. A ello se suma que Cox falleció el 12 de agosto de 2020 en Santiago a los 86 años, producto de una insuficiencia respiratoria y falla multisistémica.

Víctima: "Siempre esta lucha fue por la palabra 'culpable'"

De todos modos, Hernán Godoy, una de las siete víctimas que sufrió los abusos cuando tenía solo 13 años, valoró el fallo del tribunal serenense.

"Es increíble que igual es como llegar a la cima para clavar esa bandera y decir, 'por fin'. Siempre esperé este momento. A fin de cuentas, siempre la lucha fue por esta palabra, 'culpable'", expresó.

En tanto, el vocero de los afectados y miembro de la agrupación laica Juan XXIII, Juan Rojas Palma, afirmó que piden que la Iglesia vaya más allá de la compensación económica y haga un mea culpa.

"La Iglesia emitió una indemnización que fue alrededor de 100 millones de pesos a los sobrevivientes. Se entregó en forma satisfactoria, pero ese no era todo el acuerdo, que también incluía apoyo psicológico, psiquiátrico y una declaración pública de generar este arrepentimiento y cómo la institución debería acogerlos (a los vulnerados), porque muchas veces lo negó".

Cox renunció a la actividad pastoral en 2002, tras investigaciones de la prensa de la época que daban cuenta de los abusos. Ese mismo año, el entonces arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, anunció su salida de Chile por conductas impropias y su traslado a Alemania.

Posteriormente, el Papa Francisco decretó la dimisión de Cox en 2018, encargando su cuidado a la comunidad de Padres de Schoenstatt.