Obispos católicos llaman a unirse a jornada de oración por la paz convocada por León XIV

Los obispos de la Iglesia Católica chilena hicieron un llamado "a las comunidades y personas de buena voluntad" a ser parte de la jornada de oración por la paz convocada por León XIV para este sábado 11 de abril.

En el marco del "Tiempo de Pascua", la Conferencia Episcopal de Chile (CECh) celebró la iniciativa del papa por "el fin de los conflictos y la gracia de un diálogo auténtico entre las naciones, especialmente en las santas misas y actos litúrgicos de este sábado 11 de abril, como también en la oración personal y familiar".

"En estos días en que la humanidad vuelve a contemplar con asombro la inmensidad del cosmos, renovamos el compromiso de proteger la concordia en la Tierra, frágil hogar que habitamos", agregaron.